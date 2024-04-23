23 апреля СКА-1946 дома примет «Локо» в четвертом матче финала плей-офф МХЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на льду «Хоккейного города». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры СКА-1946 — «Локо» пройдет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Она начнется в 18.45 мск. Игру также в прямом эфире покажут на официальном YouTube-канале МХЛ, а также на официальном сайте КХЛ и на телеканале KHL Prime.

Следите за ключевыми событиями поединка СКА-1946 — «Локо» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 2-1 в пользу питерцев. Ранее, 21 апреля, СКА-1946 одержал победу над «Локо» со счетом 2:1.

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