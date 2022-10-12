Скорая помощь в Новосибирске отказалась забирать получившего травму хоккеиста «Толпара»

Старший тренер «Толпара» Владимир Потапов рассказал об инциденте, который произошел после того, как защитник уфимцев Дмитрий Табатадзе получил травму в матче против «Сибирских Снайперов» в МХЛ.

По словам Потапова, местная бригада скорой помощи отказалась везти игрока на обследование, сославшись на закончившееся время оплаты.

«Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание!» — приводит слова Потапова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Тренер добавил, что на данный момент игрок находится под наблюдением клубного врача. В клубе ждут результатов обследования.

Матч состоялся 12 октября и закончился победой «Снайперов» после буллитов со счетом 6:5.

«Толпар» с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ. В следующем матче уфимцы на выезде сыграют с «Кузнецкими Медведями» 14 октября.