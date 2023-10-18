«Спартак» может начать выступать в МХЛ в Сокольниках с 24 ноября

Ледовый дворец «Сокольники» после глобальной реконструкции может принять матчи «Спартака» в Olimpbet МХЛ начиная с 24 ноября.

«По предварительной информации, первая игра в Сокольниках с участием «Спартака» может пройти 24 ноября. К этому времени должны быть закончены строительные работы. Представители Континентальной хоккейной лиги уже приезжали и выразили удовлетворение процессом работ», — приводит ТАСС слова представителя администрации арены.

Однако отмечается, что промежуточное решение находится в процессе выработки.

Ранее сообщалось, что площадь обновленного ледового дворца составила более 18,5 тысяч кв. м. Вместимость одной из арен, где планируется проведение матчей МХЛ, должна быть увеличена до 1 500 человек.

«Спартак» 24 и 25 ноября сыграет против петербургского «Динамо». На данный момент красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков за 13 игр.