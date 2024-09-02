Титов: «СКА-1946» доказал, что не случайно завоевал Кубок Харламова»

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал победу в стартовом матче регулярного чемпионата МХЛ с «Локо» (4:1).

«Тяжелый матч, но мы этого ожидали, потому что «Локо» всегда играет в хороший хоккей. Здорово отыграли и заслуженно победили. Я ожидал, что игра будет с характером плей-офф. Ребята бились кость в кость. «Локо» доказывал, что они незаслуженно проиграли в финале Кубка Харламова, а мы — что не случайно его завоевали. В первом периоде мы немного недооценили соперника, он очень здорово вошел в игру. А вот во втором и третьем, считаю, сыграли достойно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

В следующем туре команды вновь встретятся друг с другом. Матч состоится в Санкт-Петербурге 2 сентября и начнется в 19:00 мск.

В сезоне-2023/24 «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова.