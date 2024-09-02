Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Olimpbet МХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Сегодня, 03:14

Титов: «СКА-1946» доказал, что не случайно завоевал Кубок Харламова»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал победу в стартовом матче регулярного чемпионата МХЛ с «Локо» (4:1).

«Тяжелый матч, но мы этого ожидали, потому что «Локо» всегда играет в хороший хоккей. Здорово отыграли и заслуженно победили. Я ожидал, что игра будет с характером плей-офф. Ребята бились кость в кость. «Локо» доказывал, что они незаслуженно проиграли в финале Кубка Харламова, а мы — что не случайно его завоевали. В первом периоде мы немного недооценили соперника, он очень здорово вошел в игру. А вот во втором и третьем, считаю, сыграли достойно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

В следующем туре команды вновь встретятся друг с другом. Матч состоится в Санкт-Петербурге 2 сентября и начнется в 19:00 мск.

В сезоне-2023/24 «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова.

Источник: РБ Спорт
ХК Локо
ХК СКА-1946
Герман Титов
МХЛ
0
Читайте также
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8
С Соболевым отказались сидеть рядом партнеры, Медведев грубо защитил форварда. Что происходит в «Зените»
Глава партии АдГ в Тюрингии прибыл на избирательный участок на «Ниве»
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя