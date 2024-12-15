Титов считает, что у СКА хорошая вертикаль

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов оценил клубную вертикаль и систему.

«У нас хорошая вертикаль, четыре команды. Если ты не тянешь, то уходишь в «СКА-Юниор». Если ты здорово там показал себя, то можешь подняться в нашу команду. Есть еще команда в ВХЛ. Это отличный стимул, ребята бьются за состав, у них нет самоуспокоенности, что раз отыграл два матча удачно, то будешь всегда в команде. Конечно, все хотят играть в первых звеньях и большинстве. Приходится объяснять, что не только голами можно быть полезным, не только на них обращают внимание. После победы в Кубке Харламова у некоторых ребята была самоуспокоенность, пришлось их с небес на землю опускать», — цитирует Титова «ВсеПроСпорт».

«СКА-1946» выступает в чемпионате МХЛ. Команда дважды становилась обладателем Кубка Харламова — в сезонах-2021/22 и 2023/24.