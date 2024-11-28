Отстраненный тренер «Сибирских снайперов» Берестов: «У всего есть две стороны»

Тренер по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские снайперы» Вадим Берестов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о своем отстранении.

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — сказал Берестов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что тренер по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские снайперы» Вадим Берестов отстранен от работы с командой из-за инцидента с участием хоккеистов новосибирцев.

На пятницу, 29 ноября, у «Сибирских снайперов» запланирован матч МХЛ в Екатеринбурге с местным «Авто», однако Берестов, по нашей информации, после случившегося был отстранен от работы и отправлен в Новосибирск.

Дарик Агаларов