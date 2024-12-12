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Сегодня, 13:26

Тренер «СКА-1946» Титов: «Когда я рос, рычагов было больше, тренер был всему голова. Сейчас другое время»

Руслан Минаев
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Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов поделился мнением о молодых игроках.

«Когда я рос, рычагов было больше, тренер был всему голова, он мог все что угодно сделать. Сегодня другое время. Конечно, можно прикрикнуть или посадить в запас. Но иногда лучше поговорить по душам, объясниться один на один, чтобы понять, что происходит с парнем, почему он не выдает то, что может. Насчет рычагов, то зарплаты маленькие, ребята играют для своего роста.

Я не слышал, чтобы они обсуждали деньги, зарплаты. Они обсуждают, как красиво забил Кучеров, как Панарин забросил. Только об этом и разговоры. Если ребята в таком возрасте начинают думать о деньгах, то это уже тяжелый случай, значит, человек не готов полностью отдаваться хоккею», — цитирует тренера «ВсеПроСпорт».

«СКА-1946» с 40 очками занимает 4-е место в таблице «Запад».

Источник: vseprosport.ru
ХК СКА-1946
Герман Титов
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