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Тренера клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» обвиняют в сексуальных домогательствах

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Тренера клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» Вадима Берестова обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков, сообщает «Вечерняя Казань».

По данным источника, тренер по ОФП отправлял хоккеисту свои интимные фотографии, вовлекая его в соответствующие переписки.

28 ноября «СЭ» сообщил, что Берестов отстранен от работы с командой. Специалиста подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков.

Затем в пресс-службе «Сибири» заявили, что получили уведомление о подаче заявления на сотрудника команды в правоохранительные органы. В КХЛ отметили, что лига находится в контакте с клубом по данной ситуации.

Источник: «Вечерняя Казань»
Хоккей
ХК Сибирские снайперы
МХЛ

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