Тренера «Реактора» дисквалифицировали на семь матчей за провокацию хоккеистов на драку

Главный тренер «Реактора» Игорь Федоров получил семиматчевую дисквалификацию, сообщает пресс-служба МХЛ.

В заявлении говорится, что КХЛ рассмотрела видеоматериалы матча регулярного чемпионата МХЛ между нижнекамской командой и «Ирбисом» (0:8), который прошел 18 января, и установила, что Федоров спровоцировал хоккеистов своей команды на массовую драку.

Тренер отстранен на период с 20 января по 5 февраля 2025 года включительно. Отмечается, что на него уже накладывались санкции за похожие нарушения в сезонах-2022/23 и 2023/24.

Ранее Спортивно-дисциплинарный комитет МХЛ дисквалифицировал за драку шестерых игроков «Реактора» и одного хоккеиста «Ирбиса».