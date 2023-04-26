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МХЛ

Сегодня, 09:52

В КХЛ считают, что изменение формата МХЛ помогло повысить конкуренцию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов заявил, что изменение формата МХЛ, введенное перед сезоном-2022/23, помогло повысить конкуренцию.

«У нас из шести пар плей-ин в плей-офф вышли четыре команды Серебряного дивизиона. Поэтому я считаю, что конкуренция есть, и нельзя говорить, что Золотой дивизион настолько сильный по сравнению с Серебряным. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Ротация не говорит о том, что все плохо, она говорит о том, что все хорошо и есть интрига», — приводит слова Гуськова ТАСС.

По сравнению с предыдущими сезонами клубы МХЛ были разделены в Западной и Восточной конференциях на Золотой и Серебряный дивизионы, также были введены стадии плей-ин перед плей-офф.

Победетилем сезона МХЛ-2022/23 стала нижегородская «Чайка», которая в финале обыграла «Омских ястребов» со счетом в серии 4-2.

Источник: ТАСС
Александр Гуськов
Хоккей
КХЛ
МХЛ
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