В МХЛ может вступить команда из Казахстана

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов в интервью «СЭ» заявил, что в сезоне-2023/24 чемпионат МХЛ может пополнить команда из Казахстана.

— Есть ли планы по расширению МХЛ с нового сезона?

— К вступлению в МХЛ есть стабильный интерес, заявка новых команд проходит по утвержденной процедуре. Не секрет, что заявку на возвращение в МХЛ подали «Снежные Барсы» — молодежная команда «Барыса».

— Каким требованиям должна соответствовать команда, чтобы вступить в МХЛ?

— Есть предусмотренный порядок принятия новых команд. Мы уделяем больше внимание техническому регламенту. Очень серьезные требования предъявляем к аренам. В большей степени это касается самой площадки. Чтобы все команды играли на одинаковых по уровню и качеству площадках. Не все клубы, которые хотят вступить в МХЛ, могут выполнить эти требования. Во-вторых, мы следим за интересом региона к участию команды в лиге. Проверяем, как будут исполнять бюджетные обязательства. Все, конечно, подтверждено документально, но нам важно выслушать все заинтересованные стороны: какой будет состав, кого назначат тренером. Мы относимся серьезно к любой заявке на вступление в МХЛ.

Ранее Гуськов высказался о возможном возвращении драфта юниоров.