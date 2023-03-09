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Сегодня, 16:30

В МХЛ объяснили, какое наказание ждет игроков за ставки на свои матчи

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какое наказание предусмотрено для игроков, которые заключают пари на свои матчи.

— Что ждет игроков, которые заключают пари на свои матчи, и это официально подтвердится?

— Существует «Закон о Физической культуре и спорте». Мы внесли пункт, который практически цитирует этот закон. Он касается не только игроков, но и тренеров, судей, руководителей. Если признают чью-то вину, то предусмотрен штраф от 50 до 500 тысяч рублей и спортивная дисквалификация — от одного года до бессрочной. Думаю, играть с огнем не нужно. Это может обернуться окончанием карьеры. Это мы и хотим донести до игроков, чтобы они даже не смотрели в эту сторону.

Ранее Гуськов ответил на вопрос о том, есть ли в МХЛ договорные матчи.

Вице-президент КХЛ по&nbsp;молодежному хоккею Александр Гуськов. «Условия развития в России ничем не уступают Северной Америке». Интервью главы МХЛ

Александр Гуськов
Хоккей
МХЛ
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