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Сегодня, 21:49

В МХЛ протестируют смену ворот перед овертаймом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Молодежная хоккейная лига (МХЛ) представила изменения в правилах на сезон-2023/24.

Одно из изменений касается смены ворот перед овертаймом. Это тестовое правило, которое будет применяться только в МХЛ.

Перед овертаймом команды должны поменяться воротами. Цель — повысить результативность в дополнительное время. Соперники смогут ловить друг друга на ошибках при смене, что должно повысить вероятность завершения игры в овертайме. Правило направлено на повышение зрелищности и сокращение общего времени проведения матчей.

Еще шесть нововведений с сезона-2023/24 будут действовать во всех профессиональных лигах. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Хоккей
МХЛ
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