Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Сегодня, 22:35

В «СКА-Карелии» назвали неадекватным поведение водителя, обстрелявшего автобус команды

Алина Савинова
Telegram Дзен

Начальник «СКА-Карелии» Алексей Тяпкин прокомментировал инцидент с нападением на автобус молодежной хоккейной команды.

16 января коллектив после победы над «Русскими Витязями» (4:1) возвращался домой в Кондопогу. В Подмосковье автобус команды обстреляли из автомобиля Audi A6.

«Я взрослый человек, чего в наше время только не было, поэтому особых эмоций этот инцидент не вызвал. Я так думаю, что это была обычная «хулиганка», которую устроил сумасшедший водитель легковушки. Хорошо, что пуля прошла мимо», — приводит ТАСС слова Тяпкина.

Также он отметил, что водитель легкового автомобиля вел себя неадекватно на дороге.

«Водитель автобуса выезжал нормально, по правилам, а этот лез как дурачок, не знаю, специально или нет. Неадекватный тип: сравнялся, ехал рядом, после открыл окно и последовало два удара сильных», — добавил специалист.

Во время инцидента в автобусе находилось 32 пассажира. Сразу после обстрела иномарка быстро уехала с места происшествия.

Источник: https://tass.ru/sport/19752421
Хоккей
МХЛ
3
0
Читайте также
Нападающий «Колорадо» Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ
Биография Джуда Беллингема: жизнь и карьера одного из самых талантливых игроков Европы
Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране
Пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с РФ
В Белгороде объявили ракетную опасность
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Популярное видео
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Денисенко: прием "колено в колено"
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В «СКА-Карелии» рассказали об обстреле автобуса в Подмосковье