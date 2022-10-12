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Сегодня, 21:16

В «Толпаре» рассказали о начале расследования из-за отказа скорой забирать хоккеиста

Артем Бухаев
Корреспондент

Старший тренер «Толпара» Владимир Потапов рассказал «СЭ» о реакции руководства МХЛ на инцидент с отказом скорой помощи забирать защитника уфимцев Дмитрия Табатадзе, получившего травму в матче против «Сибирских Снайперов».

«Я звонил Александру Гуськову. Он ответил, что уже в курсе произошедшего инцидента и проводится расследование. Он сказал, что разберется. Мне звонил спортивный директор клуба Александр Курносов и сказал, что будет звонить Фастовскому (генеральный директор «Сибири»). Я объяснил, что в такой ситуации нужно звонить Гуськову, который адекватно отреагировал. Здесь такая ситуация. У меня у самого был разрыв селезенки. Секундное промедление — это смерть человека. Шайба прилетает в область живота, изо рта идет кровь. Что нам думать? А медики говорят: «Нет, у нас время», — сказал Потапов «СЭ».

Матч состоялся 12 октября и закончился победой «Снайперов» после буллитов со счетом 6:5.

«Толпар» с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ. В следующем матче уфимцы на выезде сыграют с «Кузнецкими Медведями» 14 октября.

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В «Толпаре» объяснили, почему скорая помощь отказалась забирать травмированного игрока