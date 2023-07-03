The Hockey Writers: в топ-16 рейтинга драфта НХЛ-2024 оказался один россиянин

Стали известны хоккеисты, попавшие в топ-16 рейтинга драфта НХЛ-2024 по версии журналиста Логана Хорна на портале The Hockey Writers. На 4-й строчке оказался нападающий системы СКА Иван Демидов (СКА-1946).

«Иван Демидов — невероятно талантливый атакующий игрок, с великолепными руками и отличным броском. Он не находится на том же уровне, что и Матвей Мичков, но он настоящий талант топ-класса, у которого есть явный потенциал в НХЛ», — сообщается на портале.

Нападающий «Динамо» Игорь Чернышов не попал в рейтинг, но был упомянут в статье.

1. МакКлин Селебрини, центральный нападающий, Бостонский университет (NCAA).

2. Коул Эйзерман, левый нападающий, сборная США U18 (NTDP).

3. Артем Левшунов, правый защитник, «Грин-Бэй Гэмблерс» (USHL).

4. Иван Демидов, правый нападающий, «СКА-1946» (МХЛ).

5. Конста Хелениус, правый нападающий, «Юкурит» (Liiga, Финляндия).

6. Беркли Каттон, центральный нападающий, «Спокан Чифс» (WHL).

7. Арон Кивихарью, левый защитник, «ТПС» (Liiga, Финляндия).

8. Коул Хатсон, левый защитник, сборная США U18 (NTDP).

9. Генри Мьюз, правый защитник, «Оттава 67» (OHL).

10. Таннер Хоу, центральный/крайний нападающий, «Реджайна Пэтс» (WHL).

11. Максим Массе, правый нападающий, «Шикутими Сагенинс» (QMJHL).

12. Сэм Дикинсон, левый защитник, «Лондон Найтс» (OHL).

13. Микаэль Брандсегг-Нюгор, правый нападающий, «Мура U20» (Швеция).

14. Чарли Элик, правый защитник, «Брэндон Уит Кингз» (WHL).

15. Уилл Скахан, левый защитник, сборная США U18 (NTDP).

16. Зейн Парех, правый защитник, «Сагино Спирит» (OHL).

17-летний Демидов в прошлом сезоне выступал за СКА-1946. В 41 матче он набрал 62 (19+43) очка.

На драфте НХЛ 2023 года было выбрано 19 россиян, что стало минимальным показателем с 2017 года.