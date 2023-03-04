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Сегодня, 03:08

Вице-президент КХЛ рассказал, как работает горячая линия МХЛ по борьбе с договорными матчами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал о том, как работает горячая линия МХЛ по борьбе с договорными матчами.

«Мы проработали антикоррупционную программу, ей занимается директор по безопасности КХЛ. Мы провели более чем в 30 клубах совещания для разъяснения тем или иным лицам, не только хоккеистам, но и сотрудникам клубов, какие последствия могут быть в случае ставок и неправомерных действий. На этот сезон конкретных звонков про ставки от каких-то хоккеистов или подозрений об этом не было. Много звонков, но не в тему ставок, мы довольны тем, какая информация приходит на горячую линию», — цитирует «Чемпионат.com» Гуськова.

По итогам регулярного чемпионата-2022/23 в МХЛ первое место занял «Локо», набравший 89 очков. На этой неделе стартовали игры плей-ин.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5018161-vice-prezident-khl-rasskazal-o-rabote-goryachej-linii-mhl-po-borbe-s-dogovornymi-matchami.html
Александр Гуськов
Хоккей
МХЛ
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