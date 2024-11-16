Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
OLIMPBET МХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Сегодня, 09:25

Федоров: «Почему бы МХЛ не ввести исключительный статус для талантливых юниоров, как в Канаде?»

Иван Богун
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Чайки» и юниорской сборной России Виктор Федоров рассказал, мог ли сыграть в МХЛ в прошлом сезоне.

— Чувствовал, что был готов сыграть в молодежке уже в прошлом году? Многим парням твоего уровня откровенно скучно киснуть в ЮХЛ в выпускной год.

— Да, чувствовал. Руководство «Торпедо» обращалось в лигу с просьбой разрешить мне играть за «Чайку» на год раньше всех, клуб подавал определенные бумаги. К сожалению, руководство МХЛ не разрешило это сделать.

— В канадской CHL особо талантливым хоккеистам дают «исключительный» статус, который позволяет попасть в лигу раньше общего срока. Стоит ли МХЛ ввести что-то подобное?

— Почему бы и нет? Это хорошая идея.

В текущем сезоне на счету 16-летнего хоккеиста 12 (5+7) очков в 16 матчах регулярного чемпионата МХЛ.

Полностью интервью Виктора Федорова читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
ХК Чайка
МХЛ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Мошенники создали двухэтапную схему взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
«Зенит» в матче в Стамбуле уступил «Фенербахче» Моуринью
Российский теннисист Медведев подвел итоги сезона-2024
Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Сегодня
Вчера
Неделя