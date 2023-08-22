Лучший вратарь МХЛ Мурашов: «Надо достойно пройти сезон и тогда можно говорить, перерос я лигу или нет»

Вратарь ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем в системе клуба.

— Мы обсуждаем с тренерами, и я представляю, как будет выглядеть сезон. Просто он настолько длинный, что все может поменяться. Бывают разные ситуации. Сидишь дома, вроде должен на следующий день спокойно тренироваться с молодежкой, а в итоге звонят вечером и летишь с первой командой на выезд. Нужно идти ото дня ко дню и спокойно все воспринимать. Как будет, так будет.

— Надо признать, что МХЛ вы переросли. Это показал прошлый сезон.

— У меня есть еще сезон. Надо достойно его пройти и уже тогда можно говорить, перерос я МХЛ или нет.