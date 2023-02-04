Сегодня, 14:00
Вратарь системы «Сент-Луиса» Вадим Жеренко в интервью «СЭ» сравнил уровень игры в МХЛ и ВХЛ.
«У вратарей этот переход чувствуется намного ярче, особенно когда тебя то поднимают, то спускают. В молодежке более детский хоккей, люди совершают больше ошибок, случается больше курьезов, а в «вышке» более взрослый хоккей, там все играют более правильно, позиционно. Было тяжеловато иногда перестраиваться, но ничего, справился», — рассказал Жеренко «СЭ».
В сезоне-2020/21 Жеренко в составе МХК «Динамо» стал обладателем Кубка Харламова и был признан самым ценным игроком плей-офф.