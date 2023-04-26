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Сегодня, 12:20

Конюшков о победе «Чайки» в Кубке Харламова: «Шутил, будто бы я прошел всю игру на чит-кодах и попал сразу в финал»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Чайки» и нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков прокомментировал «СЭ» победу в финале Кубка Харламова. В решающей серии «Чайка» обыграла «Омских Ястребов» (4-2).

— Невероятные эмоции, — сказал Конюшков. — У меня здесь родители, все близкие и друзья. Хотел им сделать такой подарок. Хорошо, что все так сложилось. Надеюсь, они счастливы. Потому что я неимоверно счастлив. Это невероятный сезон. Не знаю, кто бы мог подумать, что я сыграю в финале плей-офф. Я про себя шутил, будто бы я прошел всю игру на чит-кодах и попал сразу в финал. Оставалось сделать последний шаг, но он — самый трудный. Думаю, от меня и хотели такой игры в плей-офф МХЛ. Ребята смотрят на меня, я старался заражать их своим хладнокровием. Так и выигрываются кубки.

Конюшков играл за «Чайку» лишь в финальной серии Кубка Харламова, до этого он выступал в Кубке Гагарина за «Торпедо», с которым дошел до полуфинала Западной конференции.

ХК Чайка
МХЛ
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