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Сегодня, 08:48

Вратарь «Чайки» Зинаддин — о завоевании Кубка Харламова: «Это лучшие эмоции в жизни»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Чайки» Лоренс Зинаддин рассказал, что думает о победе команды в финале Кубка Харламова-2023.

«Это первая золотая медаль в моей карьере. Эмоции зашкаливают. В Ледовом классная атмосфера. Спасибо фанатам, которые нас поддерживали! Много тащил в конце третьего периода? Это моя работа.

Я всегда должен в тонусе держать свою команду, чтобы она чувствовала от меня уверенность. А я — от нее. И нам сегодня это удалось. Когда Виноградов забил, я испытал такие эмоции, которые нереально передать. Это лучшие эмоции в жизни!» — сказал Зинаддин «РБ Спорт».

«Чайка» победила «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lorens-zinaddin-e-to-pervaya-zolotaya-medal-v-moej-kar-ere-luchshie-e-motsii-v-zhizni/
ХК Чайка
МХЛ
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