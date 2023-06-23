21-летний хоккеист погиб в Рязани. Что стало причиной трагедии?

Не стало Георгия Савина.

Вчерашний день в российском хоккее был омрачен ужасной новостью — в Рязани погиб нападающий системы «Витязя» Георгий Савин. Как сообщило издание ya62.ru, 21-летний хоккеист обнаружен под окнами многоэтажки в Олимпийском городке. По сообщениям очевидцев, они слышали женский крик. В квартире на 18-м этаже с форвардом в момент инцидента находилась девушка, которая первой в слезах оказалась у бездыханного тела.

Что доподлинно стало причиной трагедии, ни один из источников не сообщает. По одной версии, свести счеты с жизнью спортсмена заставил конфликт с той самой девушкой, по другой — проблемы с долгами и спортивные неудачи в карьере. Не исключено, что смерть наступила и в результате несчастного случая. В любом случае, сейчас этим вопросом предстоит разобраться правоохранительным органам, запустившим доследственную проверку.

Георгий начинал заниматься хоккеем в московской школе «Белые медведи», давшей дорогу в жизнь не одному десятку видных хоккеистов. Первые шаги он делал у детского тренера Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадия Курдина, который в 2014 году и перевез нападающего вместе с нынешним лидером СКА Маратом Хуснутдиновым в «Витязь». В Подольске он регулярно вызывался в сборную ЦФО на первенство регионов, но никогда не считался огромным талантом или топ-юниором, способным набирать кучу очков. Почти двухметровый нападающий брал другим — габаритами, физикой, работоспособностью, умением играть в тело, лидерскими качествами и классной игрой на пятачке.

Фото ХК «Витязь»

Под руководством Курдина он стал чемпионом России U16, играя за «Витязь-2002» вместе с Иваном Зинченко (перешел в СКА в это межсезонье), Кириллом Кирсановым (один из лидеров молодежной сборной 2002 года, весной вернулся в «Витязь» после 4 лет в системе СКА) и все тем же Маратом Хуснутдиновым. Правда, в отличие от лидеров золотой команды, его путь наверх оказался куда более тернистым.

Став чуть позже капитаном и настоящим вожаком «Русских витязей» в МХЛ, Савин осенью 2021-го дебютировал в КХЛ под руководством Юрия Бабенко, а спустя месяц в домашнем матче с «Сибирью» забросил первую шайбу за «Витязь». Причем сделал это благодаря своим сильным качествам — сначала он в большинстве наглухо закрыл Антона Красоткина, а затем здорово сыграл на добивании после броска Валттери Кемиляйнена. К сожалению, первый гол в КХЛ стал для Георгия одновременно и последним на профессиональном уровне.

При этом главный тренер подмосковной команды не скрывал, что поднял нападающего в основу из-за умения играть под воротами:

«Мы брали Савина под игру в большинстве на пятаке. Да, именно под эту роль. Две минуты там играть тоже непросто. Он ведь не столб. Игроку нужны очень высокая концентрация и движение. Все-таки мы просим хоккеистов не переигрывать смены, чтобы они не длились больше минуты. На две минуты его просто не хватит. Мы брали Савина непосредственно под вторую бригаду большинства».

Всего при Бабенко нападающий сыграл 13 матчей за основу, затыкая дыры в составе и отыграв большую часть позапрошлого сезона в МХЛ. Однако новому коучу Вячеславу Буцаеву молодой работяга не приглянулся, и весь прошлый сезон ему пришлось провести в фарм-клубе «Витязя» «Рязань-ВДВ».

«Я редко с кем-то общаюсь, но вот с Георгием вообще другая ситуация получилась. Он как-то сразу приглянулся, почему — не могу сказать. Когда Георгий пришел в клуб, я сразу заметил, что парень — трудяга. Да и молодой, было понятно, что у него пойдет карьера. Но, к сожалению, по непонятным причинам случилась эта трагедия. Сейчас много всяких пишут вещей... Не соглашусь по поводу того, что причина гибели — карьера. Когда молодого хоккеиста из молодежной команды вызывают в основную — это огромный успех для любого хоккеиста в таком возрасте. На мой взгляд, была огромнейшая перспектива у человека.

Под конец сезона, уже не помню с кем играли... Это был плей-офф, молодежная хоккейная лига. Георгий он же такой рослый, почти 2 метра. И когда он выходил на лед с ребятами своего возраста, заметно выделялся. И случилась такая ситуация. Его задирали соперники во время матча. Один, другой, третий. А в итоге Георгий «ушатал» их — троица лежала на льду», — рассказал в интервью «Комсомольской правде» специалист по работе с болельщиками «Рязань-ВДВ» Дмитрий Федоров.

Но и в Рязани у Савина не сложилось. После пяти безрезультативных матчей за первую команду его отправили играть в НМХЛ, которая для 21-летнего нападающего с опытом игры в КХЛ была шагом назад. Впрочем, в молодежке Георгий отыграл не так ярко, как от него ждали, и набрал всего 2 (1+1) очка за 6 матчей плей-офф. Здесь же его судьба и оборвалась на 22-м году жизни.

«Спорт-Экспресс» выражает соболезнования родным и близким Георгия Савина.