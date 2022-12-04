Молодежный матч звезд — настоящая рубка. Лучшие юниоры страны бьются за будущее

Неделю звезд хоккея открыл матч лучших хоккеистов МХЛ.

Кубок Вызова

Восток — Запад — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Конов (1:0), Мирзабалаев (1:1), Бегаев (2:1), Канцеров (3:1), Морозов (3:2), Черников (4:2), Климович (5:2)

Руководитель МХЛ Александр Гуськов, с которым мы пообщались на пятничной тренировке, предсказывал высокий ажиотаж вокруг Кубка Вызова — и не ошибся. Посещаемость слета молодых талантов порадовала. Свободные места на трибунах просматривались, но 5132 зрителя, когда улицы окутал крепкий мороз, — солидная цифра. Челябинск хоть и находится на Южном Урале, встретил гостей звенящей прохладой. Зато жарко было на льду.

Кубок Вызова — это не про хоккей на прямых ногах, а про азарт, задор и желание победить. Здесь и силовые приемы, и удаления, и высокая плотность в обороне. Праздник открыло красочное лазерное шоу. Болельщики оттаяли к концу первого периода. С трибун доносилось раскатистое: «Восток! Восток! Восток!». Арена «Трактор» заполнилась почти на 70 процентов. И, как принято отмечать в Челябинске, болельщиков действительно было слышно.

Хоккеисты сборной «Востока» радуются победе в Кубке Вызова. пресс-служба МХЛ

За день до Кубка Вызова журналистов пригласили на тренировки сборных «Востока» и «Запада». Мне хотелось прочувствовать, в каком настроении игроки прилетели в Челябинск. Вывести и наработать секретные схемы, чтобы ошарашить соперника, за одно занятие невозможно. Тренировки получились втягивающими, но и по ним стало ясно о подходе команд к мероприятию. Впечатлен, как игроками «Востока» руководил главный тренер «Стальных Лисов» Станислав Шумик. Слышал, что он — настоящий фанатик хоккея. Что следит не только за МХЛ, но и за другими лигами. Вот и по тренировке перед Кубком Вызова сложилось ощущение, что Шумик приехал в Челябинск с целью доказать, что «Восток» не хуже «Запада».

Приглашение на Кубок Вызова — не менее ответственный момент для тренера, чем для игроков. Если Матч Звезд КХЛ — это шоу и дружеская двусторонка, то МХЛ радует дикой зарубой между «Востоком» и «Западом». Споры о том, какая конференция сильнее, продолжаются каждый год. Разница прошлых встреч говорила о превосходстве «Запада» (8-3). Кроме того, четыре лучших игрока Кубка Вызова получили путевки на Матч Звезд КХЛ. Чем не дополнительный стимул, чтобы зажечь в Челябинске?

На Кубке Вызова не обошлось без странностей. Не все игроки прилетели в Челябинск заранее. Дмитрий Уткин и Артемий Плешков вчера успели сыграть за «Сочи» против минского «Динамо», ночью высадились на Южном Урале и сегодня вышли за сборную «Запада». Только не ругайте и не наказывайте южный клуб за то, что поздно отпустил игроков. Наоборот, стоит порадоваться за парней, которых повысили до КХЛ. Сомневаюсь, что Плешков, прилети в Челябинск на день раньше, справился бы с броском Владимира Конова. Нападающий «Локо-76» исполнил мини-шедевр и вывел «Восток» вперед уже на третьей минуте.

Кубок Вызова — крутая площадка для парней из скромных клубов. Антон Бегаев в сезоне-2022/23 дебютировал в МХЛ за «Красноярских Рысей», попал на Неделю звезд хоккея и отметился голом. Форвард после матча признался, что ощущал волнение. И неудивительно, ведь посещаемость челябинского Кубка Вызова серьезно превзошла заполняемость рядовых матчей МХЛ.

— Прекрасная атмосфера. Пришло много болельщиков. Чувствовал даже небольшой мандраж, но в целом очень приятно находиться на таком празднике. Тем более мы победили. Насколько я знаю, до этого счет был 8-3 в пользу «Запада». Сейчас — 8-4, — напомнил Антон Бегаев.

Понимаете, какой накал страстей? Сами хоккеисты держат в уме счет между конференциями в истории Кубков Вызова. Разумеется, всем хотелось доказать, какая сборная лучше. В Челябинске заслуженно победил «Восток». Не собираюсь на молекулы разбирать каждый игровой момент. Объяснять, кто провалился в пропущенных шайбах. Парни подарили настоящий праздник. Матч, что называется, смотрелся. Интрига держалась до последних минут. А лучших хоккеистов наградили путевками на Матч Звезд КХЛ.

Роман Канцеров из «Стальных Лисов» сыграет за дивизион Харламова, Артем Жуков из «Сибирских Снайперов» — за дивизион Боброва, Иван Демидов из «СКА-1946» — за дивизион Тарасова, а состав дивизиона Чернышева пополнил Владимир Конов из «Локо-76». Это великолепный шанс для парней заявить о себе в масштабах КХЛ. Тот же Канцеров, несмотря на статус лучшего бомбардира «Лисов», так и не дебютировал за «Металлург». Вот так Кубок Вызова помог Роману сыграть в одной команде с Егором Яковлевым и Николаем Голдобиным. Праздник в Челябинске только начинается.