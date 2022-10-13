Ужасный инцидент. Скорая отказалась везти в больницу молодого хоккеиста: закончилось «оплаченное время»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Совсем недавно сняли главного тренера «Авангарда», так что теперь все внимание к «Ак Барсу». Ситуации похожие. Спорный выбор тренера, приличный состав и ужасная игра, которую не должен показывать клуб, обладающий таким бюджетом. Дмитрий Рябыкин пострадал за то, что в его работе не было прогресса. Команда с каждым матчем выглядела все хуже и хуже. Но и «Ак Барс» не растет. Если летом казанцы показывали себя с лучшей стороны, а неважное начало сезона можно было объяснить тем, что мощные хоккеисты еще не набрали ход, то сейчас никаких аргументов в пользу Олега Знарка не осталось. Идет серия из четырех поражений. При этом в двух матчах Знарок рассказывал о том, как ему понравилась команда отрезками и он видит, что она растет и становится сильнее.

Но после игры в Магнитогорске он ничего подобного не говорил. И правильно, ведь «Ак Барс» смотрелся жутко, слабо, не было не единого шанса навязать борьбу сопернику, чей тренер продолжает экспериментировать с составом и спокойно оставляет в запасе, например, Брэндона Лайпсика, без которого редко обходятся голевые атаки. Казанцы выглядят зажато, а иногда складывается впечатление, что они просто не знают, что делать. Не случайно, что лучшими сейчас в команде являются Никита Дыняк и Илья Сафонов. Хоккеисты прямолинейные, у которых одно задание на все игры. Те, кто должен творчески подходить к матчам, в тени, их не видно.

Каждый раз Олегу Знарку задают вопросы по Вадиму Шипачеву, и он не знает, что ответить. То ли дело в возрасте форварда, то ли тренер с ним не может найти общий язык. Кто знает-то? В Казани не принято увольнять тренеров во время сезона. Но, сохраняя традицию, в клубе точно уверены в положительном результате? Не слишком ли дорого ждать хороших новостей?

Скорая помощь. Фото Global Look Press

Скандал

Матч между «Сибирскими Снайперами» и «Толпаром» получился зажигательным, команды забросили 10 шайб в основное время, а потом еще задержали всех на серии буллитов. В МХЛ такие игры не редкость, есть на что посмотреть. Но случился скандал после игры. Как оказалось, бригада скорой помощи, обязанная дежурить на матче, отказалась вести в больницу хоккеиста уфимского клуба. Дмитрий Табатадзе получил шайбой в живот, чувствовал себя плохо, у него ртом пошла кровь. Но люди, находившиеся в скорой помощи, заявили, что у них заканчивается оплаченное время и хотя оставалось еще 15 минут, за это время они бы не успели довезти спортсмена.

Главный тренер «Толпара» Владимир Потапов был вне себя от негодования, он прекрасно понимает, что может быть всякое, например, разрыв селезенки или какие-то другие внутренние повреждения. Пришлось вызывать другую машину, с хоккеистом все относительно в порядке, подозрение на перелом ребер. Но ситуация дикая.

Организаторов турнира не научил опыт предыдущих лет? Нам что, опять нужны смерти на площадке? Большие вопросы к новосибирцам как к организаторам. Это что за формальное исполнение правил, которые призваны обеспечить безопасность и здоровье игроков? Вы кого на матчи приглашаете? А с пожарной машиной такая же ситуация? Если что-то загорится, то тушение будет зависеть от оплаченных часов?

Что теперь? Оштрафуют руководство клуба? Но это не решит проблемы. Везение, что с Табатадзе все в порядке. Но мы не можем полагаться на удачу.

Дебют

Нападающий Андрей Кузьменко провел первый матч в НХЛ за «Ванкувер». То, что он забил, конечно, важно, но гораздо интереснее, как хоккеист чувствовал себя на другом уровне, в лиге, которая сейчас и близко не похожа на нашу. Андрей ведет себя после перехода очень правильно. Он уже завоевал симпатию местной прессы. И не только из-за того, что дает интервью на английском языке, но и потому, что постоянно улыбается, шутит, показывает свою доброжелательность и открытость. И потому после первой шайбы в социальных сетях стали появляться посты в духе «запомните этого парня».

Да, Кузьменко свой первый матч провел неплохо. Постоянно открывался, сумел отличиться, поучаствовал в первой шайбе, когда начал прессинговать защитника в чужой зоне и вынудил того сделать неточный пас. Но с восторгами стоит повременить. Команда проиграла, а Андрей не воспользовался несколькими шансами улучшить ситуацию для команды. Плюс он выступал в звене с гениальным Элиасом Петтерссоном, а когда рядом с тобой такой качественный партнер, то нужно просто не проваливаться. Андрей брал игру на себя, старался идти в обводку, постоянно демонстрировал свои знаменитые «улитки», которые приносили ему счастье в КХЛ. Но в НХЛ к этому относятся спокойно, и если защитник не совсем деревяный, то для него не возникнет проблем нейтрализовать технаря. Кузьменко же это все делает не на скорости.

Заметно, что Андрей еще не готов к скоростям. В старании ему не откажешь, к игре форвард относился серьезно, но не сказать, что уж сильно впечатлил. Впрочем, для первой игры отлично, хоть «Ванкувер» и проиграл, ведя в счете 3:0. Кстати, совсем недавно они так слили и предсезонную игру. И тоже с Кузьменко в составе.