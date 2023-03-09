«Условия развития в России ничем не уступают Северной Америке». Интервью президента МХЛ

Поговорили с Александром Гуськовым — о сезоне молодежной лиги.

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Трудности молодого руководителя

— Вы третий год занимаете должность вице-президента КХЛ по молодежному хоккею. Как оцените этот период работы? Все ли идеи удалось реализовать?

— Эти три года получились интересными и наполненными профессиональными вызовами. Мы проделали серьезную работу в начале пандемийного сезона. В конце сезона-2019/20 пришлось закончить чемпионат и готовиться к следующему. Лига разработала и ввела новое ковидное положение. Но это — лишь начало пути. Далее мы общались с клубами, проверяли, следили и делали все, чтобы чемпионат продолжался. Провели огромную работу, и она дала результат. Да, какие-то матчи переносили, но в МХЛ определился чемпион. Этот год мы отработали успешно. Отмечу другое большое изменение, которое касается структуры проведения чемпионата. В декабре 2021 года МХЛ презентовала новый формат чемпионата. Считаю это большим успехом лиги. Мы подняли уровень проведения соревнования.

— Вы — молодой руководитель. Когда только начали работать в МХЛ, страну, да и весь мир, захватил ковид. И сразу на вас свалился большой объем работы. Как вы справлялись?

— Действительно, объем работы большой. Но эти сложности в какой-то мере помогли мне сразу окунуться в работу. Спорта в ней было не так много — пришлось принимать именно управленческие решения.

— Цель МХЛ — подготовка хоккеистов к КХЛ. Насколько она успешно реализуется?

— Все игроки, которые заходят в МХЛ, получают возможность попасть в главную лигу страны. Раз уж мы заговорили о пандемийном сезоне, то в нем было заиграно 125 хоккеистов до 20 лет. Это абсолютный рекорд КХЛ. В следующем сезоне было заиграно 85 игроков моложе 20 лет. Это уже рекорд за все непандемийные сезоны. В этом году в регулярном чемпионате МХЛ было заиграно 80 хоккеистов до 20 лет. Это говорит о том, что клубы стали больше доверять молодежи. Это очень хорошая тенденция, которая должна стимулировать игроков попасть в КХЛ. Мы и клубы создаем условия, при которых эту цель можно осуществить. Дальше — все зависит от самих игроков.

— Вы назвали статистику игроков, которые попали в КХЛ до 20 лет. Видите ли проблему в том, что большинство из них заходят в основную команду в возрасте 17-18 лет? А те, кто не привлекается в КХЛ до 20 лет, чаще всего уходят в ВХЛ.

— Развитие каждого клуба зависит от его руководителя. Каждый клуб придерживается определенной стратегии. Кто-то доверяет молодежи с раннего возраста, стараясь повлиять на развитие и выявляя юных звездочек. А кто-то терпит до 19-20 лет, пока игроки созревают в МХЛ. Нам тяжело влиять на это. В любом случае игроки, которые заходят в МХЛ, получают три года, чтобы заявить о себе. Не все раскрываются в 16-17 лет. Кто-то может запрыгнуть на подножку поезда в 20 лет. Например, Ярослав Лихачев, который в прошлом сезоне МХЛ показал приличный результат, а текущий чемпионат проводит на лидирующих ролях КХЛ. Он — претендент на приз лучшему новичку сезона. А его оппонент — Степан Никулин из «Локомотива», который совсем недавно играл в «Локо».

— Давайте разберем ситуацию на примере Матвея Мичкова. Он мог стать суперзвездой МХЛ, если бы играл до 20 лет. Но Матвей уже сейчас поднялся в КХЛ. Есть ли желание сохранять молодых звезд до определенного возраста, чтобы ваша лига процветала?

— Когда Мичков зашел в МХЛ, он стал лицом лиги. Но все-таки наша основная задача — поставлять кадры в КХЛ. Мы подразумеваем вертикаль, по которой ребята должны подниматься. И популяризировать лигу переходом из МХЛ в КХЛ. Гордимся тем, что хоккеисты, прошедшие нашу лигу, играют в КХЛ и не только. Дальше они выступают за сборную страны. Все это делается для того, чтобы наша молодежь не уезжала в Северную Америку, а развивалась в России. Из звезды МХЛ игрок может стать игроком (а затем и звездой!) КХЛ. Стратегия развития — именно в этом.

— В 2020 году вы говорили, что хотите сделать так, чтобы молодежь не уезжала в Северную Америку, а развивалась здесь. Справляется ли МХЛ с этой задачей?

— Работа ведется, в том числе в рамках программы «Играй в России». Повторюсь: мы создаем условия для развития игроков. Работает вертикаль с КХЛ. Игрок, который сегодня находится в МХЛ, уже завтра может выйти за первую команду. Факторов может быть много: от состояния самого игрока, до травм и болезней кого-то из основы. КХЛ — рядом для любого игрока МХЛ. В Северной Америке много нюансов, которые наша молодежь не знает: например, менталитет сильно отличается от российского. Это надо учитывать. Чтобы чувствовать себя свободным в быту, важно знать английский язык. Условия развития в России ничем не уступают Северной Америке.

— Существует ли сейчас проблема того, что молодые игроки больше смотрят в сторону Северной Америки?

— Заставить игрока остаться в России не в силах никому. Каждый сам выбирает, где продолжать карьеру, советуясь с родителями. Не секрет, что некоторые агенты провоцируют молодого игрока отправиться за океан. Но сам хоккеист в 16 лет не может предсказать, как сложится отъезд и как он почувствует себя, приехав в Северную Америку. Недобросовестные агенты порой оставляют игрока без присмотра. И парень карабкается сам. Мы видим, что многие игроки возвращаются в Россию в возрасте до 20 лет. Например, Лихачев.

— МХЛ раскрывает не только молодых игроков, но и тренеров: Шумик, Черночуб, Филатов. Вы видите, чтобы кто-то из тренеров МХЛ через какое-то время зашел во взрослый хоккей?

— Вы сняли с языка эти фамилии. Шумик — один из самых молодых тренеров МХЛ. В прошлом, дебютном для себя сезоне «Стальные лисы» выиграли Восточную конференцию. Квалификация тренера говорит сама за себя по итоговому результату. Черночуб завоевал бронзу. Оба тренера были отмечены лигой — их пригласили на Кубок Вызова. Мне нравится сформировавшаяся тенденция с молодыми тренерами. В КХЛ сейчас работает Анвар Гатиятулин, который раньше возглавлял «Белых медведей». Стоит сказать не только о тренерах, но и о судьях, которых мы также готовим. Никита Шалагин — золотой свисток сезона-2020/21 — в этом году дебютировал как главный арбитр в чемпионате МХЛ. Лига готовит кадры по всем амплуа.

Матвей Мичков. ХК «Капитан»

Новый формат чемпионата

— Как принималось решение по сокращению количества матчей в чемпионате МХЛ? Почему лига сделала такой шаг?

— Мы всегда получаем обратную связь от тренеров. Хоккеистам, которые заходят в МХЛ, нужно не только играть, но и тренироваться. Ребята приходят из детских школ, где отличается подготовка. В МХЛ профессиональные и очень серьезные требования. Конечно, есть разногласия, есть разные мнения. Тем не менее считаю, что в этом возрасте должен присутствовать полноценный и профессиональный тренировочный процесс. До 20 лет формируется физическое состояние хоккеиста. Все мастерство надо отработать на тренировках, чтобы потом выполнять задание тренера. Говорю не о тактике, а о физическом состоянии. Лига — при таком количестве команд — не могла сделать сбалансированный календарь. 64 матча с огромным трудом помещались в игровые дни. Большая занятость арен сокращает число доступных для игр дат. Более того, мы увеличили количество команд — это сказалось на календаре и структуре чемпионата. Говоря о плюсах: увеличилось время на тренировочный процесс, выезд на Дальний Восток для всех команд Западной конференции проходит за одну поездку. Это логистически и экономически помогло клубам. Другой важный фактор: хоккеист в образовавшиеся паузы может сыграть в команде КХЛ. При насыщенном календаре, поднимаясь в КХЛ, игрок пропускал матчи МХЛ. А в основной команде можно не получить того времени, которое ты хотел. Об изменениях мы сообщили клубам заранее. Перемены назревали. С введением нового формата сильно возросли зрелищность и интрига.

— Почему лига стартовала после Нового года 3 января? Не думали сдвинуть продолжение сезона после праздника? Уже 1 января многим командам пришлось тренироваться или собираться в поездку.

— Это не единственный год, когда команды играли 3 января. Мы идем к стандартам КХЛ, где нет раскачки после Нового года. Тренерский штаб каждой команды сам решает, когда собирать хоккеистов. Не вижу проблем в этом. Я сам играл третьего января, а первого вечером выходил на тренировку. Это профессиональный спорт. В выходные дни после праздников на трибунах соберется больше болельщиков. Пример — «Сибирские снайперы», которые в праздники четыре раза собрали на трибунах больше тысячи зрителей. Если человек выбрал профессиональный хоккейный путь, такие моменты не должны отпугивать.

— Дело не в страхе или нежелании тренироваться. Календарь неритмичный. Может быть, стоило сместить длинные паузы без матчей на новогодние праздники?

— Я бы не сказал, что наш календарь неритмичный. Он — сбалансированный. Да, предусмотрены перерывы. Все зависит от занятости арен по ходу чемпионата. А она — очень серьезная. Если игра стоит в неудобное время, это не значит, что лига так захотела. Это связано с тем, что мы подстраиваемся под свободные даты. Занятость арен сильно влияет на календарь. Если сложить все занятые даты, получится почти два месяца. Говоря о календаре, не стоит забывать, что мы готовим его после КХЛ и ВХЛ. Разводим матчи по дням. Когда они от безысходности попадают на один день, разводим их по времени. Сделать календарь удобным для всех — непростая работа. И мы выполняем ее с учетом пожеланий каждого клуба.

— Новая структура чемпионата с разделением конференций на дивизионы — оптимальный формат проведения турнира? Сохранит ли ее МХЛ в новом сезоне?

— Эту систему мы внедряли не на один год. Основательные итоги подведем после окончания чемпионата. Получим обратную связь от клубов, тренеров и хоккеистов. И, сделав выводы, возможно, внесем какие-то коррективы. На данный момент нас все устраивает. Я уже сказал про интригу и зрелищность. С новой структурой чемпионата мы дали возможность большему числу команд решать турнирные задачи. В «Золотом» дивизионе играют за первую пятерку. Девятая команда вылетает, а еще три отправляются в плей-ин. Представляете, какая идет борьба? Никто не живет сладкой жизнью — ни лидеры, ни команды, которые бьются за плей-ин. В «Серебряном» дивизионе команды, которые год за годом не могли бороться за плей-офф, могут осуществить главную цель — выиграть Кубок Харламова. Все команды могут войти в плей-офф. Эта задача стимулирует игроков, тренеров и руководителей развиваться. Я противник того, чтобы слабые и сильные команды часто играли друг с другом. В прошлом сезоне больше десяти процентов матчей заканчивались с разницей в семь+ голов. Вторую спаренную игру сильного и слабого соперника неинтересно смотреть только по одной причине — результат предсказуем. А настроиться аутсайдеру на лидера на один матч — совершенно реальная задача. Это сейчас и случилось. Команды, которые «посеяны» ниже в таблице, получили возможность подготовиться и выдать одну сильную игру с лидером. Треть матчей Западной конференции заканчивалась в пользу команд «Серебряного» дивизиона. Этот стимул приводит к развитию. В конкурентоспособной среде появляется больше талантливых игроков.

Фото ХК «Сибирские снайперы»

Будущее МХЛ

— Может ли увеличиться количество матчей в новом сезоне и срок проведения чемпионата? Сборная России сейчас не участвует в турнирах ИИХФ.

— Вопрос интересный. Сейчас мы не представляем, когда Россия вернется на турниры ИИХФ. Сезон надо готовить летом. И уже понимать, до какого числа он пройдет. Если мы не участвуем в чемпионате мира, то играть можно до мая. Теперь представьте, что ИИХФ в ноябре возвращает Россию на чемпионат мира. Что тогда делать? Мы подготовили сезон, а потом нашу страну вернут. Это опасный момент в том смысле, что чемпионат может закончиться досрочно. Приведу другой фактор, который не позволит удлинить сроки календаря, — контрактные обязательства. Контракты всей вертикали российского хоккея действуют до 30 апреля. Изменить это моментально не получится. Я привожу эти аргументы не потому, что против продления сезона. Я просто объяснил, почему это сделать сложно.

— Вы бы при возможности играли регулярный чемпионат до конца марта?

— Если контракты пролонгируются на месяц, то логично, что и чемпионат станет на месяц дольше. Получается, до конца марта.

— Заинтересована ли МХЛ в возвращении драфта юниоров?

— Это серьезный вопрос. Мы ведем дискуссии об этом. Вопрос прорабатывается.

— Прорабатывается всей вертикалью КХЛ — МХЛ?

— Да. Одной лигой не обойтись. Создание драфта МХЛ неактуально. Надо смотреть глобальнее, решать этот вопрос с клубами и ФХР.

— Чем драфт поможет конкретно МХЛ?

— Распределением игроков. Все то же самое, как и в КХЛ. Драфт приведет к уравниванию команд, повышению интриги. Чемпионат станет еще более непредсказуемым. Соответственно, игроки будут быстрее развиваться. Но надо понимать, что клубы обладают разными ресурсами. Некоторые команды самостоятельны — они не связаны с вертикалью КХЛ.

— Из вашего ответа сложилось мнение, что вы поддерживаете драфт.

— Драфт — механизм, который может серьезно изменить подход клубов. Большое внимание будет уделяться менеджерской и тренерской работе. Ты получаешь не того игрока, которого дали или который пришел из школы, а того, кого выбрал сам. Это совершенно другой подход. Выражение «кого дали, с теми и работаю» перестанет существовать. Мы увидим, как на самом деле работают тренеры и менеджеры.

— Противники драфта скажут, что в России он недееспособен по причине бюджетного финансирования школ. Большие клубы не захотят расставаться с кровинушками, которых развивали с малых лет. Это действительно проблема для драфта?

— Преград для того, чтобы вернуть драфт, действительно много. Те, кто кидается фразами «верните драфт — и все станет хорошо», не погружены во все детали и нюансы процесса. Это очень серьезные проблемы и глобальный переворот, в котором должны участвовать все заинтересованные стороны.

— А какие еще преграды вы можете назвать?

— Много законов, которые придется изменить. Например, о том, что каждый клуб КХЛ должен иметь в своем распоряжении детскую школу. Для того, чтобы драфт состоялся, школы должны получить независимость. В КХЛ есть 12-13 клубов, которые обладают прекрасной вертикалью, которая обеспечивает работу школы. А для драфта школы должны стать независимыми. В России годами складывался менталитет о своих воспитанниках. Они и отражают работу школы. Плюс болельщикам приятно видеть земляков в любимой команде. Придется менять эту тенденцию. Это займет не год и не два. Придется согласовать и изменить много правовых актов.

— Мы помним много примеров, когда команды КХЛ выкупали юниоров, выпускающихся из других школ. Разве этот процесс не равносилен тому, что этого же игрока выбрал бы клуб на драфте?

— Разница в уровне хоккеистов. Есть положение о переходах: за компенсацию игрок может перейти в другой клуб. Драфт же предполагает уравнивание всех команд. Слабые клубы получают сильных игроков. И я это понимаю. Сейчас КХЛ стремится к уравниванию возможностей. Этому способствуют потолок зарплат, аренда. Драфт тоже влияет на это, но должно произойти много изменений, чтобы он вернулся в нашу лигу.

— Есть ли планы по расширению МХЛ с нового сезона?

— К вступлению в МХЛ есть стабильный интерес, заявка новых команд проходит по утвержденной процедуре. Не секрет, что заявку на возвращение в МХЛ подали «Снежные барсы» — молодежная команда «Барыса».

— Каким требованиям должна соответствовать команда, чтобы вступить в МХЛ?

— Есть предусмотренный порядок принятия новых команд. Мы уделяем больше внимание техническому регламенту. Очень серьезные требования предъявляем к аренам. В большей степени это касается самой площадки. Чтобы все команды играли на одинаковых по уровню и качеству площадках. Не все клубы, которые хотят вступить в МХЛ, могут выполнить эти требования. Во-вторых, мы следим за интересом региона к участию команды в лиге. Проверяем, как будут исполнять бюджетные обязательства. Все, конечно, подтверждено документально, но нам важно выслушать все заинтересованные стороны: какой будет состав, кого назначат тренером. Мы относимся серьезно к любой заявке на вступление в МХЛ.

— Вы сказали про технический регламент, но ведь «Динамо-Шинник» из Белоруссии проблемы с домашней ареной не помешали вступить в МХЛ.

— Мы получили гарантийное письмо с четкими датами переезда в ледовую арену в Бобруйске. Которое предусматривает полное выполнение технического регламента. Запасная арена, где играло «Динамо-Шинник», — высокого уровня для матчей МХЛ. Да, были недочеты, но мы понимали, что несколько месяцев не помешают развитию молодежи. Все соответствовало для проведения тренировок и матчей. «Динамо-Шинник» сработало оперативно и в сроки переехало на новую арену, на которой сейчас матчи собирают достаточно много зрителей.

— А если бы они не выполнили требования к положенному сроку? Какие санкции получил бы клуб?

— Есть регламент. Мы бы совместно обсудили этот вопрос и вынесли бы какое-то решение. Сейчас рассуждать об этом бессмысленно. Клуб выполнил все в срок.

— Пару лет назад в МХЛ играла сборная России U18. Есть планы по возобновлению этого проекта?

— Пока мы не рассматривали этот вариант. В лиге достаточно команд.

Фото ХК МХК «Академия Михайлова»

Букмекеры, договорные матчи, посещаемость

— Посещаемость большинства матчей МХЛ по-прежнему печальная. Как лига работает, чтобы исправить ситуацию?

— Многое зависит от самих клубов. Культура потребления спорта изменилась и продолжает меняться. Есть много разных развлечений, с которыми мы конкурируем за зрителя. Но есть примеры «Сахалинских акул», «Крыльев Советов» или «Академии Михайлова» — на их домашние матчи ходят в среднем больше 1000 человек. На день рождения «Крыльев Советов» пришло 5000 человек — это рекорд лиги за последние пять лет. Больше 5000 мы собрали на Кубке Вызова в Челябинске. Интересный проект провели в Новосибирске: «МХЛ по стандартам КХЛ». Матч «Снайперов» провели как матчи «Сибири»: шоу-программа, талисман, активности со зрителями. Эти игры собирали до 3000 человек. Такие акции надо проводить чаще, чтобы заинтересовывать болельщиков. Также мы работаем в социальных сетях. С каждым годом растет количество подписчиков и просмотров на YouTube. Один из роликов — буллит Станислава Ярового — собрал 1,7 миллиона просмотров. Внушительная цифра! Мы понимаем, что за МХЛ следят. Общаемся с клубами, а также обсуждаем планы по привлечению болельщиков — например, на протяжении всего сезона проводим акцию «Лучший болельщик МХЛ».

— Лига может стимулировать клубы, чтобы такие акции, как в Новосибирске, проводили чаще?

— Мы стимулируем. Обязанность работать со зрителями прописана в регламенте, клубы ежегодно перед сезоном присылают планы мероприятий по привлечению болельщиков. Но прежде всего сами клубы и руководители должны быть заинтересованы в повышении посещаемости матчей и популяризации хоккея. Те же «Сибирские снайперы» выиграли все матчи, когда на трибунах было более 1000 зрителей.

— Не первый год название лиги дополняет название букмекерской компании. Как вы относитесь к идее партнерского нейминга?

— После общения с букмекерской компанией мы поняли, что она заинтересована в молодежном хоккее. С 2019 года у МХЛ появился титульный спонсор. Это говорит о том, что мы — самодостаточная лига. Совместно мы проводим разные проекты. Один из них — конкурс среди пресс-служб клубов по определенной тематике. Победители получают денежное вознаграждение, это мотивирует сотрудников клубов создавать контент. Мы не останавливаемся на этом и прорабатываем другие проекты, которые будут способствовать популяризации хоккея.

— У болельщиков, которые видят название лиги, сразу срабатывает стереотип, что букмекер контролирует все матчи и результаты. Объясните, почему это невозможно?

— Это стереотип, созданный определенными болельщиками. Я сам во время игровой карьеры слышал или читал, что какой-то проигранный матч моей командой означал, что это договорняк. Прежде чем говорить о том, что букмекер контролирует результаты матчей, надо иметь аргументы. А таких аргументов нет.

— Как лига следит, чтобы хоккеисты не делали ставки на свои матчи?

— В прошлом сезоне мы разработали антикоррупционную политику. Президент КХЛ Алексей Морозов ее утвердил. Мы провели более 30 семинаров с клубами в формате встреч с игроками. Хоккеистам говорят о том, что нельзя делать ставки на матчи, участвовать в азартных играх. Кроме того, мы рассказываем о финансах, кибермошенничестве и подсказываем, как действовать в разных ситуациях. Немаловажная часть — общение со СМИ и ведение социальных сетей. Молодые ребята должны понимать и контролировать то, как они ведут аккаунты. Расскажу, как мы быстро отреагировали на один факт. Хоккеиста попросили передать привет телеграм-каналу с невинным названием. А этот канал оказался ресурсом, который продает информацию о якобы договорных матчах. Мы быстро среагировали, сообщили об этом клубам. Предупредили, чтобы игроки не передавали никаких приветов и обещаний. Также у нас работает горячая линия, по которой можно сообщить разные неправовые моменты. Сейчас очень легко выявить причастность хоккеиста к ставкам, в том числе через определение родственных связей.

— Что ждет игроков, которые заключают пари на свои матчи, и это официально подтвердится?

— Существует «Закон о физической культуре и спорте». Мы внесли пункт, который практически цитирует этот закон. Он касается не только игроков, но и тренеров, судей, руководителей. Если признают чью-то вину, то предусмотрен штраф от 50 до 500 тысяч рублей и спортивная дисквалификация — от одного года до бессрочной. Думаю, играть с огнем не нужно. Это может обернуться окончанием карьеры. Это мы и хотим донести до игроков, чтобы они даже не смотрели в эту сторону.

— Получали ли вы какую-то информацию по горячей линии от хоккеистов?

— От хоккеистов — нет.

— А не от хоккеистов?

— Да, получали, но она не касалась договорных матчей.