МХЛ провела матч на футбольном стадионе в Туле. Вступит ли команда из этого города в КХЛ?

Репортаж с «Молодежной классики», в рамках которой на открытом воздухе сыграли «Академия Михайлова» и «СКА-1946».

За последние месяцы хоккей в Туле по упоминаниям в медиа не уступает некоторым городам КХЛ — Нижнекамску, Череповцу или Сочи. Поводов обсуждать оружейную столицу предостаточно. Потенциальное вступление АКМ в КХЛ. Вхождение Ильи Ковальчука в руководство клуба. Реконструкция ледового дворца, что также связано с повышением в элитную лигу. В субботу появился новый повод поговорить о Туле. МХЛ приехала в город с «Молодежной классикой». «Академия Михайлова» и «СКА-1946» провели матч под открытым небом на стадионе футбольного «Арсенала».

«Молодежная классика-2024»

«Академия Михайлова» — «СКА-1946» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

7 декабря. Центральный стадион «Арсенал» (Тула). 4493 зрителя.

Исторический матч

Лига назвала мероприятие «Молодежной классикой», но больше ложится на слух «Зимняя классика». В России подобные мероприятия поставила на поток ВХЛ. Что до КХЛ, то сразу вспоминается матч в 2017 году в Хельсинки между «Йокеритом» и СКА. А через год аналогичную игру провели в Риге на школьном дворе. Колоритные матчи устраивала ВХЛ, чья география охватывала разные города. «Русская классика» приезжала в Красноярск и Челябинск, Нижний Тагил и Курган, Альметьевск и Ханты-Мансийск.

МХЛ сыграла на открытом воздухе впервые. Важно, что матч прошел в рамках регулярного чемпионата. На футбольном стадионе оборудовали хоккейную коробку, соответствующую всем стандартам. Подготовка к игре велась серьезная. За день команды опробовали лед. Покатавшись около часа, игроки привыкли к условиям. Погода располагала к уличному хоккею, мороз опускался до двух-трех градусов. Игроки, разумеется, утеплялись как могли. Термобелье, балаклавы, шерстяные носки, горячий чай для согрева — все соответствовало атмосфере лампового дворового хоккея.

Качество льда хоккеисты оценили. Даже не потребовалось специальной подготовки коньков. А ведь банальные на первый взгляд заточка или формовка — огромная наука! Организаторы постарались создать максимально комфортные условия для хоккеистов. Повезло и с погодой. Вот только в ночь перед матчем пошел снег, который перенесся на день игры. Что, собственно, только добавило зимнего антуража. Уверен, многие, кто пришел на матч, прониклись атмосферой уличного хоккея, вспомнив, как сами гоняли шайбу в детстве на коробке и возвращались домой с красными носами, щеками и замерзшими пальцами ног.

Фото МХК «Академия Михайлова»

Жаркая игра при минус 2

Тула встретила «Молодежную классику» с размахом. Часто звучит тезис, что большие мероприятия надо вывозить из Москвы или Санкт-Петербурга. Прошедший в оружейной столице матч наглядно показал, как тепло умеют встречать болельщиков за МКАД и как такие события становятся большими праздниками. Радует, что МХЛ планирует сделать подобные матчи традиционными. Опыт Тулы должен помочь при проведении следующих игр.

На площади перед стадионом развернулась настоящая ярмарка. Для зрителей разных возрастов приготовили много активностей. Детвора резвилась на мини-коробках. Работал фан-шоп с атрибутикой, а также прилавки с чаем, пряниками и прочими изысками. Чай наливали прямо из настоящего самовара. Я также решил поддержать местного производителя и прикупил чай, предварительно его продегустировав. А главное — оценить фан-зону могли все желающие, доступ был открытым, билеты продавались только на сам стадион.

Кто лучше всех проникся атмосферой уличного хоккея, так это комментаторы матча: Кирилл Корнилов и Виталий Магранов. Утеплившись пуховиками и шапками, они вели репортаж с телевышки, а не спрятались в теплой будке. Безмерное уважение коллегам! У каждого хоккеиста, с кем довелось пообщаться после матча, интересовался: «Не замерз ли он во время игры?» На погоду никто особо не жаловался.

— Была хорошая игра в обе стороны, поэтому не замерз. Работы было много, — признался вратарь «Академии Михайлова» Илья Канарский. — Не скажу, что ветер сильно мешал. Снег — да, было немного неприятно. Мы вчера покатались здесь, чуть-чуть приноровились, все хорошо. У меня было две пары компрессионных штанов, две нателки и две пары носков. И балаклава, само собой. В перерывах я их менял на новые и чистые, чтобы не замерзнуть и не заболеть.

Особенно несладко пришлось запасным вратарям. Ярослав Коростелев и Кирилл Зарубин следили за матчем со скамейки, укутавшись в огромные пледы.

— Под конец только ноги чуть-чуть замерзли, но в целом нормально, тепло. Согревались горячим чаем. Идея с пледом пришла сразу. Я в детстве играл на улице — на замерзшем озере. Чистили лопатами снег и играли. Приятное время, — вспомнил вратарь «СКА-1946» Ярослав Коростелев.

Матч, несмотря на уличные условия, получился динамичным. Не раз атаки в буквальном смысле застревали, когда шайба сходила с крюка или не получалось выполнить точный бросок из-за снега. Хоккеисты действовали максимально просто. В итоге самовар, вручаемый победителю «Молодежной классики», остался в Туле. «Академия Михайлова» вырвала победу в овертайме.

— Это наш первый опыт игры на открытом воздухе. Все парни довольны. В детстве я, конечно, играл на улице. Даже в прошлом году, когда были выходные, выходил на коробку, катался, кайфовал. Спасибо нашему персоналу, что нам постелили пледы на лавках. В перерывах мы пили чай, чтобы согреться. Естественно, все надели по две-три пары носков и нательного белья. Все утеплялись как хотели. Под конец уши немного замерзать начали и пальцы в коньках тоже, но ощущения классные, — признался форвард туляков Данила Бантюков.

Фото МХК «Академия Михайлова»

Большие амбиции хоккейной Тулы

Тульский хоккей развивается с каждым годом. Команд под покровительством АКМ становится все больше. Только в МХЛ организация представлена тремя клубами: «Академией Михайлова», «АКМ-Юниором» и «АКМ-Новомосковском». Повышается престиж местной детской школы. Главный тренер «Академии Михайлова» Ирек Галявиев рассказал, что в Тулу переезжают игроки из крупных московских ДЮСШ.

— Команда 2008 года в прошлом сезоне стала чемпионом Москвы с большим отрывом. Сейчас некоторые ребята уже участвуют в матчах МХЛ. Есть индивидуально сильные ребята 2009, 2010, 2011 годов. В ближайшие годы наши воспитанники будут пополнять всю структуру молодежного хоккея. Это здорово, что в МХЛ играют три команды нашей системы. За это большое спасибо нашим руководителям. Ребята растут, им надо шагать в молодежный хоккей. Игроки сами хотят к нам переходить из школ ЦСКА, «Динамо», «Спартака». Команда 2008 года это подтверждает. В прошлом году к нам пришли ребята из ЦСКА и стали чемпионами. И сейчас они играют в МХЛ, — отметил Ирек Галявиев.

Чтобы замкнуть вертикаль, Туле не хватает клуба КХЛ. Разговоры о вступлении АКМ ведутся на высоком уровне. Повышение упирается в технический регламент и отсутствие в городе аэропорта. Местный ледовый дворец не соответствует требованиям КХЛ. Как минимум необходимо увеличить вместимость арены до 5500 посадочных мест — то есть на 2500 человек (сейчас вместимость дворца — 3000).

— Определенные возможности для этого есть, но более детально об этом должны сказать специалисты, разрешено ли это по нормам безопасности, чтобы комфортно ходить на матчи. Выбирая между тем, чтобы играть дома или где-то, — ответ очевиден. В Туле все комфортно для команды, а главное — здесь наши болельщики. Если команда и начнет играть в Подмосковье или на другой арене, то это будет временный период, чтобы качественнее подготовить нашу арену, — объяснил «СЭ» директор АКМ Александр Ковалев.

«Молодежная классика» собрала на футбольном стадионе 4493 зрителя. На трибунах разговорился с семьей из Орла. Настоящие любители хоккея приехали в Тулу специально на антуражный матч. А год назад приезжали на Кубок Вызова — их не остановил даже снегопад.

Ажиотаж вокруг игры и качественная организаторская подготовка показывают серьезные намерения хоккейной Тулы, которая заручилась мощной финансовой поддержкой. Проведение подобных мероприятий можно рассмотреть как хороший тест. АКМ с ним справилась. Чем закончится эпопея с вхождением в КХЛ, узнаем относительно скоро. Лишь бы только повышение состоялось на глазах туляков. Очередная команда, живущая в отрыве от родного города, КХЛ не нужна. Туле стоит реконструировать арену и ждать одобрения руководства лиги. Второй «Куньлунь» с временной пропиской в Подмосковье не сделает КХЛ сильнее и популярнее.