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Скандалы

Сегодня, 16:30

Скандал в российском хоккее. На тренера «Сибири» подали заявление в полицию

Тренера «Сибири» отстранили от работы из-за некорректных действий в отношении двух игроков
Отдел хоккея «СЭ»
Вадим Берестов.
Фото ХК «Сибирские снайперы»
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Клуб уже отстранил сотрудника от работы.

Что случилось

Сегодня с утра «СЭ» стало известно об инциденте, который произошел в расположении молодежной команды «Сибири» («Сибирские снайперы») во время выездных матчей в Екатеринбурге. По нашей информации, тренер по физической подготовке Вадим Берестов был отстранен от работы с командой из-за инцидента с участием хоккеистов новосибирцев. Специалиста подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков.

«Сибирские снайперы» проводят два матча в Екатеринбурге с местным «Авто»: одна игра состоялась вчера, а вторая пройдет завтра. По нашей информации, после случившегося Берестов был отстранен от работы и отправлен в Новосибирск.

Заявления клуба и КХЛ

«Сибирь» и КХЛ прокомментировали ситуацию. Ни лига, ни клуб не стали называть имя обвиняемого и обстоятельства, но рассказали о том, что на него подали заявление в полицию.

— Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды «Сибирские снайперы» в правоохранительные органы г. Новосибирска. После получения данной информации сотрудник был временно отстранен от работы. Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации, — говорится в заявлении «Сибири».

Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодежной команде «Сибирские снайперы». На данный момент клуб уведомил лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы г. Новосибирска и он временно отстранен от работы. КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь», — заявили в пресс-службе Континентальной лиги.

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Подробности

Портал «Вечерняя Казань» со ссылкой на Telegram-канал Hockeymans78 сообщил, что Берестова подозревают в сексуальных домогательствах по отношению в двум хоккеистам команды. Утверждается, что тренер присылал в личной переписке интимные фотографии, а также приглашал к себе в номер. Автор канала также называет фамилию пострадавшего хоккеиста. Отметим, что он несовершеннолетний.

Фото соцсети

Кто такой Берестов

Тренером «Снайперов» Берестов начал работать в сезоне-2016/17 при Ярославе Люзенкове. С тех пор он несколько раз рассматривался в качестве кандидата на аналогичную должность во взрослой команде — «Сибири». Однако всякий раз руководство новосибирцев отдавало предпочтение другим специалистам.

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При этом Берестов сам успел поиграть в хоккей на профессиональном уровне. С 2004 по 2007 год он выступал в третьей лиге на позиции вратаря в дубле родной «Сибири». Причем в сезоне-2007/08, за год до основания КХЛ, он успел пересечься с еще 15-летним масочником Владимиром Тарасенко. Правда, в основную команду ему пробиться не удалось.

В 2008-м Берестов покинул Новосибирск и попытался выйти на новый уровень в прокопьевском «Шахтере», но в итоге сыграл за кузбассовцев всего три матча и после завершил игровую карьеру. Как признавался в интервью клубной пресс-службе сам тренер, с хоккеем он закончил из-за «посторонних интересов, нарушений режима и собственной глупости».

Что сказал Берестов

Отстраненный тренер дал «СЭ» небольшой комментарий по поводу ситуации.

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — заявил Берестов «СЭ».

Хоккей
ХК Сибирские снайперы
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