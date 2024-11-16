Уехал из Ярославля в Нижний Новгород.

За два сезона до драфта НХЛ-2026 центрфорвард нижегородской «Чайки» Виктор Федоров уже котируется на уровне первого раунда и называется скаутами по обе стороны океана сильнейшим россиянином 2008 года рождения.

В прошлом сезоне его переезд из школы «Локомотива» в систему «Торпедо» стал одним из самых резонансных событий в нашем юниорском хоккее. Если еще несколько лет назад талантливые парни чаще отправлялись за развитием из Нижнего Новгорода в Ярославль, то уроженец Томска с подачи бывшего генерального менеджера автозаводцев Максима Гафурова неожиданно пошел обратной дорогой, по-настоящему разозлив руководство железнодорожников.

На прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке будущего 16-летний Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал о:

впечатлениях от турнира;

внимании энхаэловских скаутов;

переезде из Ярославля в Нижний Новгород;

испорченных отношениях с «Локомотивом»;

судебном процессе с железнодорожниками;

разговоре с Игорем Ларионовым;

своих сильных и слабых сторонах;

дебютном сезоне в МХЛ.

Примерно знаю, на каком месте идут в преддрафтовых рейтингах

— Этот Кубок будущего уже не первый турнир, где тебе приходится играть против сборных Белоруссии и Казахстана. Насколько тяжело находить мотивацию на одних и тех же соперников?

— Мне не трудно находить мотивацию. Тем более что играю за старших и против старших. Никаких сложностей.

— Белорусы с каждым годом потихоньку подбираются к вам.

— Да-да, они с каждым годом становятся все сильнее. Для нас это даже плюс в текущей ситуации. Есть сильный соперник, с которым можно постоянно сталкиваться.

— Я насчитал на трибунах порядка 20 скаутов различных клубов НХЛ. Их присутствие мотивирует?

— Конечно, всем хочется себя показать. Но внутри команды не обсуждаем это. Со мной пока никто из скаутов не связывался.

— Ты выходишь на драфт только после следующего сезона. Следишь ли за тем, на каком месте котируешься в ранних рейтингах?

— Да, примерно знаю, на каком месте иду в рейтингах. Уже привык к тому, что все это обсуждают. Для меня это никаких проблем не создает.

Недавно у нас закончился суд с «Локомотивом»

— В прошлом сезоне за тобой вели охоту многие топ-клубы. Как получилось, что ты оказался в «Торпедо» и твой переход наделал много шума?

— История с переездом из Ярославля получилась не очень приятной. Разумеется, мне не хотелось переходить со скандалом.

У нас был разлад с руководством «Локомотива», с их стороны был определенный обман. Скажем так, появились проблемы больше юридического, а не хоккейного характера. Поэтому пришлось переезжать в другой клуб.

— В чем обман? Недодали игровое время?

— Нет-нет, с игровым временем проблем не было. Речь об определенных условиях на перспективу. По игровым моментам у меня вообще не было никаких вопросов.

— Кто из «Торпедо» вел переговоры с тобой?

— Большую роль в моем переходе в «Торпедо» сыграл Максим Гафуров. Он вовремя узнал о моих проблемах с «Локомотивом» и сделал свое дело.

Мне очень понравилось его отношение к работе. Он всегда старается и выкладывается на 100 процентов. Моя семья видела, что человек очень хочет видеть меня у себя в клубе. Не скажу, что меня убедили какие-то конкретные слова. Просто мне понравились предложенные условия.

— В Ярославле очень ревностно относятся к переходам своих воспитанников. Проклятия в спину не летели?

— Конечно, в Ярославле все разозлились из-за моего перехода. Просто теперь я и вся моя семья — враги для «Локомотива».

Сейчас практически ни с кем не общаюсь из Ярославля. Поэтому давно уже не слышал, что там говорят про меня. Но недавно у нас закончился судебный процесс. «Локомотив» был недоволен компенсацией за мой переход. Они хотели отсудить стипендию, которую мне платили. Частично им удалось это сделать.

— Но ведь ты переходил в «Торпедо» по Положению ФХР, как и Мичков в СКА.

— Да, все так.

— Мичков говорил, что в Ярославле убивают индивидуальность игроков и бьют по рукам.

— Нет, не чувствовал этого. И тактически, и технически нас здорово подготовили.

— В МХЛ ты до полуфинала плей-офф не будешь пересекаться с «Локо», но будешь играть против «Локо-76» в регулярке.

— Мне будет очень интересно сыграть против них в Ярославле. Когда встречались с «Локо-76» в Нижнем Новгороде, меня прилично потряхивало. Против них реально было сложно играть. По крайней мере лично мне. Были моменты, когда голова маленько дымилась. Провел тот матч не лучшим образом.

«Торпедо» пыталось заиграть меня в МХЛ еще в прошлом сезоне

— Чувствовал, что был готов сыграть в молодежке уже в прошлом году? Многим парням твоего уровня откровенно скучно киснуть в ЮХЛ в выпускной год.

— Да, чувствовал. Руководство «Торпедо» обращалось в лигу с просьбой разрешить мне играть за «Чайку» на год раньше всех, клуб подавал определенные бумаги. К сожалению, руководство МХЛ не разрешило это сделать.

— В канадской CHL особо талантливым хоккеистам дают «исключительный» статус, который позволяет попасть в лигу раньше общего срока. Стоит ли МХЛ ввести что-то подобное?

— Почему бы и нет? Это хорошая идея.

— Ты ведь уехал в Нижний Новгород не один, а еще с одним лидером «Локомотива-2008» Алексеем Анисимовым. То, что вас приглашают вместе, повлияло на итоговое решение сменить клуб?

— Да, мне очень повезло, что так получилось. Вдвоем было легче адаптироваться в новом городе, влиться в новую команду. Особенно на первых порах. Нам было на кого положиться.

— Еще несколько лет назад многие, наоборот, уезжали из Нижнего Новгорода в Ярославль. Говорят, у «Торпедо» был просто ужасный интернат.

— Многие ребята живут там, и вроде бы у них все хорошо. Не могу судить, потому что не живу там. Мы с мамой и сестрой поселились в отдельной квартире. Но не скажу, что им кардинально пришлось изменить свою жизнь.

— Многие ребята на старте карьеры живут с родителями, потому что им нужна жесткая рука.

— Мне вообще не нужен контроль. Маме из-за работы иногда приходится уезжать, и в эти моменты живу один. Все хорошо, мне не сложно справляться с бытом.

— Все знают, какие пищевые ограничения есть в «Торпедо». Что под запретом в «Чайке»?

— Не скажу, что у нас есть какие-то строгие табу. Просто стараемся с тренерами следить за своим питанием. Наверное, в первую очередь убрал из рациона продукты с содержанием сахара, типа йогуртов. Сладкое вообще стараюсь употреблять по минимуму, хотя у меня с ним никогда проблем и не было.

Виктор Федоров. Фото МХК «Чайка», соцсети

Примеры Артамонова и Силаева вдохновляют

— В этом году 2008 год достаточно уверенно зашел в МХЛ.

— Да. Но у нас нет какого-то негласного противостояния. Наоборот, все стараются подбадривать, писать друг другу, поздравлять с голами.

— Кто удивил из одногодок?

— Матвей Котков из «Локо». Если не ошибаюсь, он забил уже шесть голов. Видно, что парень очень хорошо влился в МХЛ.

— Многие отмечают, что ты родился в Томске.

— Мало кто знает, что я переехал в семь лет из Томска в Ярославль вообще не из-за хоккея. Все дело в маминой работе. Просто так здорово получилось, что оказались в городе с такой сильной школой.

Не могу назвать этот город родным, так как практически не помню себя в том возрасте. Однако все мои родственники живут в Томске. Например, на первый матч с «Сибирскими Снайперами» в Новосибирск приезжали мой дедушка и первый тренер.

— Ты и твои одногодки еще не имеют права играть в КХЛ и ВХЛ. Но подключают ли тебя к тренировкам с «Торпедо-Горький», учитывая, что вы базируетесь в одном дворце?

— Нет, пока не подключали. У нас плотный график, поэтому в дни отдыха нужно успевать восстанавливаться. Возможно, я и готов уже получить ограниченное игровое время в ВХЛ. Но сейчас не думаю об этом — стараюсь концентрироваться на молодежке.

— Со стороны кажется, что у тебя переход в МХЛ получился достаточно плавным. Были ли у тебя какие-то сложности?

— Не скажу, что были какие-то сложности. В той же ЮХЛ в прошлом сезоне так же играл против старших ребят 2006-2007 годов рождения. Сейчас у нас в «Чайке» как раз много ребят этого возраста. Пока все максимально ровно.

— Многие ребята, которые играют в западных регионах, при попадании на «Восток» МХЛ говорят, что хоккей здесь менее силовой.

— Мне, наоборот, показалось, что на «Западе» более открытый хоккей, где меньше бьют.

— Какой видишь траекторию развития своей карьеры? Ты не выходил на драфты CHL и USHL.

— Я работаю с агентом Дэном Мильштейном, но в основном общаюсь с его помощниками — Романом Савиным и Дмитрием Алексеевым. Мы считаем, что нужно пройти через МХЛ и КХЛ, задрафтоваться в НХЛ и ехать в Северную Америку, когда буду максимально готов к этому.

Где-то меня вдохновляют примеры Никиты Артамонова и Антона Силаева. Такие молодые парни столько играют в «Торпедо». Тот же Силаев сразу же зашел в основную команду и отыграл там почти весь сезон. Их истории мотивируют работать над собой, чтобы получить свой шанс.

— С Ларионовым контакт поддерживаете?

— В этом сезоне еще не разговаривали. Но успели познакомиться еще в прошлом сезоне.

С Игорем Николаевичем немного разбирали игры первой команды. Не заметил большой разницы между «Торпедо» и «Чайкой». Хотя, возможно, в КХЛ больше играют в пас и спокойнее двигают шайбу.

Когда играет «Торпедо», то отлипнуть от такого хоккея невозможно. Но мне очень комфортно и у Дмитрия Гоголева в «Чайке» — он спокойный тренер с большим опытом, который не бьет по рукам, дает творить в рамках разумного и помогает молодежи развиваться.

— В чем видишь свои сильные стороны?

— Стараюсь играть за счет видения площадки, катания и скорости. Возможно, еще бы отменил бросок, над которым все равно нужно еще много работать.

Если говорить про слабые стороны, то это игра на вбрасываниях. В школе мы практически не уделяли внимания этому компоненту. Старался заниматься самостоятельно. По ЮХЛ отсутствие нормальной подготовки еще прокатывало, но в МХЛ уже успел прочувствовать ее недостаток.