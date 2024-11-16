За два сезона до драфта НХЛ-2026 центрфорвард нижегородской «Чайки» Виктор Федоров уже котируется на уровне первого раунда и называется скаутами по обе стороны океана сильнейшим россиянином 2008 года рождения.
В прошлом сезоне его переезд из школы «Локомотива» в систему «Торпедо» стал одним из самых резонансных событий в нашем юниорском хоккее. Если еще несколько лет назад талантливые парни чаще отправлялись за развитием из Нижнего Новгорода в Ярославль, то уроженец Томска с подачи бывшего генерального менеджера автозаводцев Максима Гафурова неожиданно пошел обратной дорогой, по-настоящему разозлив руководство железнодорожников.
На прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке будущего 16-летний Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал о:
— Этот Кубок будущего уже не первый турнир, где тебе приходится играть против сборных Белоруссии и Казахстана. Насколько тяжело находить мотивацию на одних и тех же соперников?
— Мне не трудно находить мотивацию. Тем более что играю за старших и против старших. Никаких сложностей.
— Белорусы с каждым годом потихоньку подбираются к вам.
— Да-да, они с каждым годом становятся все сильнее. Для нас это даже плюс в текущей ситуации. Есть сильный соперник, с которым можно постоянно сталкиваться.
— Я насчитал на трибунах порядка 20 скаутов различных клубов НХЛ. Их присутствие мотивирует?
— Конечно, всем хочется себя показать. Но внутри команды не обсуждаем это. Со мной пока никто из скаутов не связывался.
— Ты выходишь на драфт только после следующего сезона. Следишь ли за тем, на каком месте котируешься в ранних рейтингах?
— Да, примерно знаю, на каком месте иду в рейтингах. Уже привык к тому, что все это обсуждают. Для меня это никаких проблем не создает.
— В прошлом сезоне за тобой вели охоту многие топ-клубы. Как получилось, что ты оказался в «Торпедо» и твой переход наделал много шума?
— История с переездом из Ярославля получилась не очень приятной. Разумеется, мне не хотелось переходить со скандалом.
У нас был разлад с руководством «Локомотива», с их стороны был определенный обман. Скажем так, появились проблемы больше юридического, а не хоккейного характера. Поэтому пришлось переезжать в другой клуб.
— В чем обман? Недодали игровое время?
— Нет-нет, с игровым временем проблем не было. Речь об определенных условиях на перспективу. По игровым моментам у меня вообще не было никаких вопросов.
— Кто из «Торпедо» вел переговоры с тобой?
— Большую роль в моем переходе в «Торпедо» сыграл Максим Гафуров. Он вовремя узнал о моих проблемах с «Локомотивом» и сделал свое дело.
Мне очень понравилось его отношение к работе. Он всегда старается и выкладывается на 100 процентов. Моя семья видела, что человек очень хочет видеть меня у себя в клубе. Не скажу, что меня убедили какие-то конкретные слова. Просто мне понравились предложенные условия.
— В Ярославле очень ревностно относятся к переходам своих воспитанников. Проклятия в спину не летели?
— Конечно, в Ярославле все разозлились из-за моего перехода. Просто теперь я и вся моя семья — враги для «Локомотива».
Сейчас практически ни с кем не общаюсь из Ярославля. Поэтому давно уже не слышал, что там говорят про меня. Но недавно у нас закончился судебный процесс. «Локомотив» был недоволен компенсацией за мой переход. Они хотели отсудить стипендию, которую мне платили. Частично им удалось это сделать.
— Но ведь ты переходил в «Торпедо» по Положению ФХР, как и Мичков в СКА.
— Да, все так.
— Мичков говорил, что в Ярославле убивают индивидуальность игроков и бьют по рукам.
— Нет, не чувствовал этого. И тактически, и технически нас здорово подготовили.
— В МХЛ ты до полуфинала плей-офф не будешь пересекаться с «Локо», но будешь играть против «Локо-76» в регулярке.
— Мне будет очень интересно сыграть против них в Ярославле. Когда встречались с «Локо-76» в Нижнем Новгороде, меня прилично потряхивало. Против них реально было сложно играть. По крайней мере лично мне. Были моменты, когда голова маленько дымилась. Провел тот матч не лучшим образом.
— Чувствовал, что был готов сыграть в молодежке уже в прошлом году? Многим парням твоего уровня откровенно скучно киснуть в ЮХЛ в выпускной год.
— Да, чувствовал. Руководство «Торпедо» обращалось в лигу с просьбой разрешить мне играть за «Чайку» на год раньше всех, клуб подавал определенные бумаги. К сожалению, руководство МХЛ не разрешило это сделать.
— В канадской CHL особо талантливым хоккеистам дают «исключительный» статус, который позволяет попасть в лигу раньше общего срока. Стоит ли МХЛ ввести что-то подобное?
— Почему бы и нет? Это хорошая идея.
— Ты ведь уехал в Нижний Новгород не один, а еще с одним лидером «Локомотива-2008» Алексеем Анисимовым. То, что вас приглашают вместе, повлияло на итоговое решение сменить клуб?
— Да, мне очень повезло, что так получилось. Вдвоем было легче адаптироваться в новом городе, влиться в новую команду. Особенно на первых порах. Нам было на кого положиться.
— Еще несколько лет назад многие, наоборот, уезжали из Нижнего Новгорода в Ярославль. Говорят, у «Торпедо» был просто ужасный интернат.
— Многие ребята живут там, и вроде бы у них все хорошо. Не могу судить, потому что не живу там. Мы с мамой и сестрой поселились в отдельной квартире. Но не скажу, что им кардинально пришлось изменить свою жизнь.
— Многие ребята на старте карьеры живут с родителями, потому что им нужна жесткая рука.
— Мне вообще не нужен контроль. Маме из-за работы иногда приходится уезжать, и в эти моменты живу один. Все хорошо, мне не сложно справляться с бытом.
— Все знают, какие пищевые ограничения есть в «Торпедо». Что под запретом в «Чайке»?
— Не скажу, что у нас есть какие-то строгие табу. Просто стараемся с тренерами следить за своим питанием. Наверное, в первую очередь убрал из рациона продукты с содержанием сахара, типа йогуртов. Сладкое вообще стараюсь употреблять по минимуму, хотя у меня с ним никогда проблем и не было.
— В этом году 2008 год достаточно уверенно зашел в МХЛ.
— Да. Но у нас нет какого-то негласного противостояния. Наоборот, все стараются подбадривать, писать друг другу, поздравлять с голами.
— Кто удивил из одногодок?
— Матвей Котков из «Локо». Если не ошибаюсь, он забил уже шесть голов. Видно, что парень очень хорошо влился в МХЛ.
— Многие отмечают, что ты родился в Томске.
— Мало кто знает, что я переехал в семь лет из Томска в Ярославль вообще не из-за хоккея. Все дело в маминой работе. Просто так здорово получилось, что оказались в городе с такой сильной школой.
Не могу назвать этот город родным, так как практически не помню себя в том возрасте. Однако все мои родственники живут в Томске. Например, на первый матч с «Сибирскими Снайперами» в Новосибирск приезжали мой дедушка и первый тренер.
— Ты и твои одногодки еще не имеют права играть в КХЛ и ВХЛ. Но подключают ли тебя к тренировкам с «Торпедо-Горький», учитывая, что вы базируетесь в одном дворце?
— Нет, пока не подключали. У нас плотный график, поэтому в дни отдыха нужно успевать восстанавливаться. Возможно, я и готов уже получить ограниченное игровое время в ВХЛ. Но сейчас не думаю об этом — стараюсь концентрироваться на молодежке.
— Со стороны кажется, что у тебя переход в МХЛ получился достаточно плавным. Были ли у тебя какие-то сложности?
— Не скажу, что были какие-то сложности. В той же ЮХЛ в прошлом сезоне так же играл против старших ребят 2006-2007 годов рождения. Сейчас у нас в «Чайке» как раз много ребят этого возраста. Пока все максимально ровно.
— Многие ребята, которые играют в западных регионах, при попадании на «Восток» МХЛ говорят, что хоккей здесь менее силовой.
— Мне, наоборот, показалось, что на «Западе» более открытый хоккей, где меньше бьют.
— Какой видишь траекторию развития своей карьеры? Ты не выходил на драфты CHL и USHL.
— Я работаю с агентом Дэном Мильштейном, но в основном общаюсь с его помощниками — Романом Савиным и Дмитрием Алексеевым. Мы считаем, что нужно пройти через МХЛ и КХЛ, задрафтоваться в НХЛ и ехать в Северную Америку, когда буду максимально готов к этому.
Где-то меня вдохновляют примеры Никиты Артамонова и Антона Силаева. Такие молодые парни столько играют в «Торпедо». Тот же Силаев сразу же зашел в основную команду и отыграл там почти весь сезон. Их истории мотивируют работать над собой, чтобы получить свой шанс.
— С Ларионовым контакт поддерживаете?
— В этом сезоне еще не разговаривали. Но успели познакомиться еще в прошлом сезоне.
С Игорем Николаевичем немного разбирали игры первой команды. Не заметил большой разницы между «Торпедо» и «Чайкой». Хотя, возможно, в КХЛ больше играют в пас и спокойнее двигают шайбу.
Когда играет «Торпедо», то отлипнуть от такого хоккея невозможно. Но мне очень комфортно и у Дмитрия Гоголева в «Чайке» — он спокойный тренер с большим опытом, который не бьет по рукам, дает творить в рамках разумного и помогает молодежи развиваться.
— В чем видишь свои сильные стороны?
— Стараюсь играть за счет видения площадки, катания и скорости. Возможно, еще бы отменил бросок, над которым все равно нужно еще много работать.
Если говорить про слабые стороны, то это игра на вбрасываниях. В школе мы практически не уделяли внимания этому компоненту. Старался заниматься самостоятельно. По ЮХЛ отсутствие нормальной подготовки еще прокатывало, но в МХЛ уже успел прочувствовать ее недостаток.