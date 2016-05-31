Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2024
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Olimpbet ВХЛ
Olimpbet МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

31 мая 2016, 21:36

"Магнитка" поздравила Малкина и Кастерову с рождением сына

Борис САТАРОВ
Корреспондент
Telegram Дзен

Магнитогорский "Металлург" поздравил нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина и телеведущую Анну Кастерову с рождением ребенка. Сегодня у пары родился сын, которого назвали Никитой. Вес малыша 3,2 килограмма, а рост 49,5 сантиметра.

"Наши искренние поздравления Евгению Малкину и Анне Кастеровой! Здоровья Никите, счастья молодым родителям! Ура", – говорится в сообщении на странице "Магнитки" в Instagram.

 

Наши искренние поздравления Евгению Малкину и Анне Кастеровой! Здоровья Никите, счастья молодым родителям! Урааааа!:)) // Our congratulations!

Фото опубликовано "Metallurg" Magnitogorsk (@hcmetallurg) Май 31 2016 в 10:29 PDT

Евгений Малкин
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Даниил Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Глава регионального Минздрава рассказал о послеоперационном состоянии Чибиса
Ученик Емельяненко отстоял честь тренера. Что произошло в бою Валентин Молдавский - Анте Делия, закончившимся за две минуты
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У Малкина и Кастеровой родился сын

Аркадий Ротенберг: "Российские специалисты мыслят схожим образом – значит, мы быстрее добьемся результатов"