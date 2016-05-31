"Магнитка" поздравила Малкина и Кастерову с рождением сына

31 мая 2016, 21:36
Магнитогорский "Металлург" поздравил нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина и телеведущую Анну Кастерову с рождением ребенка. Сегодня у пары родился сын, которого назвали Никитой. Вес малыша 3,2 килограмма, а рост 49,5 сантиметра.
"Наши искренние поздравления Евгению Малкину и Анне Кастеровой! Здоровья Никите, счастья молодым родителям! Ура", – говорится в сообщении на странице "Магнитки" в Instagram.
Наши искренние поздравления Евгению Малкину и Анне Кастеровой! Здоровья Никите, счастья молодым родителям! Урааааа!:)) // Our congratulations!
Фото опубликовано "Metallurg" Magnitogorsk (@hcmetallurg) Май 31 2016 в 10:29 PDT