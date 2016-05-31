"Магнитка" поздравила Малкина и Кастерову с рождением сына

Магнитогорский "Металлург" поздравил нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина и телеведущую Анну Кастерову с рождением ребенка. Сегодня у пары родился сын, которого назвали Никитой. Вес малыша 3,2 килограмма, а рост 49,5 сантиметра.

"Наши искренние поздравления Евгению Малкину и Анне Кастеровой! Здоровья Никите, счастья молодым родителям! Ура", – говорится в сообщении на странице "Магнитки" в Instagram.