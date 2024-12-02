17-летний хоккеист скончался во время благотворительного матча в Нью-Йорке

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Игрок молодежной команды «Лонг Айленд Шаркс» Коннор Касин трагически скончался после того, как потерял сознание во время благотворительного матча, сообщает The New York Post.
Мероприятие проходило вечером 30 ноября в ледовом дворце Бетпейджа (Нью-Йорк). Оно было посвящено памяти хоккеистки Сабрины Наваретт, погибшей в автокатастрофе в 2023 году.
Во время одного из перерывов матча 17-летний Касин потерял сознание. Зрители оказали спортсмену первую помощь в ожидании врачей. Вскоре хоккеиста доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
«Он был настоящей мечтой для тренера. Он любил игру. Это огромная потеря. Он всегда вдохновлял товарищей по команде со скамейки. 17 лет — вся жизнь была впереди», — заявил тренер «Лонг Айленд Шаркс» Джефф Темпоун.
Причина смерти хоккеиста на данный момент неизвестна. Полиция продолжает расследование инцидента, однако, по словам правоохранителей, «никаких подозрений в совершении преступления нет».