25 апреля стартует Международный фестиваль адаптивного хоккея

С 25 по 30 апреля на ледовых аренах Федеральной территории «Сириус» седьмой раз пройдет одно из самых масштабных событий в области адаптивного спорта — Фестиваль адаптивного хоккея, участниками которого в этом году станут 120 команд из 60 городов.

Мероприятие организовано Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы FONBET «ДоброFON». В этом году компания выделила 30 миллионов рублей на проведение фестиваля. Накануне соревнований управляющий акционер FONBET Валентин Голованов передал чек на указанную сумму президенту Федерации адаптивного хоккея Дмитрию Дронову.

Фото Федерация адаптивного хоккея

В 2025 году фестиваль приобрел статус международного — впервые в мероприятии примут участие иностранные команды из Казахстана и Армении, а география участников протянется от Сахалина до Калининграда, от Архангельска до Грозного.

Год от года масштабы мероприятия растут, равно как и уровень мастерства его участников. В этот раз, согласно поступившим именным заявкам, оно объединит 120 команд, а это 1350 участников — детей и взрослых с ОВЗ, военнослужащих, получивших травмы в ходе СВО, а также более 2000 сопровождающих, включая тренеров, родителей, волонтеров, болельщиков. В сравнении с прошлым годом эта цифра выросла более чем на 25 коллективов.

Дмитрий Дронов, президент Федерации адаптивного хоккея:

— Предстоящий фестиваль станет новым интересным вызовом для нас — в этом году мы перешли в статус международного и впервые примем у себя в гостях ребят из других государств: Казахстана и Армении. На мой взгляд, это очень важный шаг, участие иностранных команд еще больше расширит географию друзей для ребят, которая и так раз за разом охватывает все больше регионов. В то же время это и большая ответственность для команды организаторов. Уверен, что нам удастся подарить ребятам заботу и теплоту и показать настоящее российское гостеприимство.

Также хочется отметить, что мы наконец преодолели рубеж в 100 команд, причем перешагнули его очень внушительно — в 2025 году Фестиваль адаптивного хоккея объединит 120 коллективов и более 1300 участников. Помимо детей и подростков с инвалидностью в этот раз в фестивале примут участие и взрослые, в том числе ветераны СВО, — они сыграют в отдельном дивизионе, что тоже станет новым опытом для нашего мероприятия.

Будут и другие интересные новинки и изменения, которые привнесут в предстоящий спортивный праздник новые яркие краски. Ну и, наконец, в этом году на наш фестиваль вернутся медали, кубки и спортивная составляющая, отсутствовавшие последние годы. При этом не останутся без наград и те, кому не удастся занять призовые места. Уверен, это все еще больше увеличит зрелищность, добавит азарта всем участникам и мы в очередной раз получим незабываемый спортивный праздник, вспоминать который ребята будут весь последующий год.

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

— Наша компания рада снова стать партнером фестиваля. Мы видим, что с каждым новым годом фестиваль становится все популярнее; расширяется география участников и вводятся новые дисциплины. В этом году организаторы сделали важный шаг — пригласили команды из Казахстана и Армении. Этот шаг, безусловно, станет стимулом для дальнейшего развития соревнований и укрепления дружеских отношений между всеми участниками, подтверждая, доказывая, что спорт объединяет.

Фестиваль проходит в смешанном формате — без разделения на характер и причины травм. Благодаря этому дети, взрослые и ветераны СВО играют друг с другом, расширяют круг общения, обретают новые цели и перспективы как в спорте, так и в повседневной жизни. Каждый из них становится частью большой и дружной хоккейной семьи, основными принципами которой являются помощь и взаимная поддержка.

В 2025 году фестиваль включит в себя пять дисциплин. Численное соотношение команд по ним:

49 команд по следж-хоккею для детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата

15 команд по следж-хоккею 3х3

13 команд по хоккею для незрячих и слабовидящих

39 команд по специальному хоккею для ребят с особенностями развития интеллекта

4 команды по роликовому следж-хоккею, который впервые будет представлен на мероприятии

Международный фестиваль адаптивного хоккея — это не просто турнир, а уникальный социальный проект, меняющий жизни тысяч детей с ОВЗ, для которых адаптивный хоккей — это не только спорт, но и путь к физическому развитию, обретению уверенности в себе, новых друзей и настоящего командного духа. И если в повседневной жизни многие из ребят сталкиваются с нехваткой общения, трудностями в социализации и адаптации в обществе, то фестиваль является для них важным шагом к интеграции в общество и расширению кругозора, дарит радость и мотивацию и показывает, что спорт объединяет и стирает границы.

Благодаря формату и привлекательности фестиваля за семь лет Федерации адаптивного хоккея уже удалось вовлечь в занятия хоккеем более 4000 детей и взрослых с различными формами инвалидности: от 10 детских команд в 2018 до 140 команд разных возрастов в 2025 году.

Генеральным партнером Фестиваля адаптивного хоккея выступает благотворительная программа ДоброFON компании FONBET. С самого первого фестиваля, который состоялся в Санкт-Петербурге еще в 2018 году, компания поддерживает развитие детского адаптивного хоккея. Благодаря этой поддержке многие дети с различными диагнозами получили возможность играть в хоккей и соревноваться на турнирах. Более того, несколько юных хоккеистов смогли войти в состав резерва паралимпийской сборной России по следж-хоккею.

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