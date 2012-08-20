Игорь Беляевский: "На Мемориале Ивана Глинки ребята не смогли сыграть с хозяевами в полную силу"

Главный тренер юношеской сборной России до 18 лет на Мемориале Ивана Глинки Игорь Беляевский в интервью официальному сайту ФХР разобрал причины неудачного выступления команды на турнире.

- Резюмируйте выступление вашей команды на стартовом соревновании сезона.

- Турнир в очередной раз показал, что слабых соперников не бывает. Все команды играли практически на одном уровне, несколько выделялись финны и канадцы.

- Какие недостатки в действиях нашей команды вы отметите?

- В первую очередь это слабая игровая дисциплина. В каждом матче ребята допускали много неоправданных удалений. Во-вторых, нас подвела плохая реализация голевых моментов.

- Что скажете об игрокам по амплуа?

- Вратарская линия сыграла достойно. Много забили защитники, особенно в последней игре, правда, мы пропустили достаточно голов в меньшинстве. К тому же многие нападающие не показали свой уровень игры.

- Вы упоминали, что большое значение сыграла крупная победа над финнами, после которой ребята не смогли должным образом настроиться на хозяев турнира.

- К сожалению, "недонастрой" на чехов был очевиден. Как я уже упоминал, не все поняли, что встреча с финнами уже кончилась и надо начинать с чистого листа - играть сильнее, чем в предыдущем матче. В результате - не получилось.

- После просмотра матча за третье место наши ребята отмечали, что уступить чехам было вдвойне обидно.

- Конечно, ребята недовольны результатом. Видно, где-то они не смогли переломить себя и сыграть с хозяевами турнира в полную силу. После игры со швейцарцами у нас с ребятами состоялось серьезное собрание, на котором мы провели работу над ошибками.

- Какие планы по подготовке к дальнейшим турнирам - мировому Кубку вызова, к примеру?

- Некоторые хоккеисты 95-го года рождения уехали за океан, и у нас будет возможность просмотреть других игроков. Мы проверим всех интересующих нас кандидатов на турнире в Риге и по результатам решим, кого из них брать в Канаду.