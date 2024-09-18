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Хоккей

18 сентября, 23:30

52-летний Ягр отметился результативной передачей в стартовом матче чемпионата Чехии

Алина Савинова
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Нападающий «Кладно» Яромир Ягр сделал результативную передачу в первом матче регулярного чемпионата Чехии против «Пардубице».

Встреча завершилась победой «Пардубице» (5:1), который является трехкратным чемпионом чешской Экстралиги.

Ягр завершил карьеру в НХЛ в 2018 году как самый возрастной игрок лиги — на тот момент ему было 45 лет. Однако он продолжает играть в чемпионате Чехии за клуб, которым владеет в своем родном городе Кладно. В мае олимпийский чемпион заявил, что пока не готов уходить из хоккея.

Яромир Ягр
Хоккей

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