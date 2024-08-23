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Сегодня, 09:22

52-летний Ягр получил травму на пробежке

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард чешского «Кладно» Яромир Ягр рассказал, что получил травму на пробежке.

«Знаю, вы спрашиваете, почему я не выступаю в предсезонных играх. К сожалению, я получил травму. Чувствую, что вы меня очень поддерживаете, и благодаря вам я все равно не сдамся и буду тренироваться. Я вернусь как можно скорее.

Я вышел на пробежку. Не спринты, которые совершал в гору, а обычные спринты. Я накладывал гири на лодыжки и порвал подколенное сухожилие. Это было около пяти дней назад. Срок восстановления займет до шести недель», – написал Ягр в соцсетях.

 
Яромир Ягр. Ягр заявил, что не собирается завершать игровую карьеру: «Я умру на льду»

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» работает над привлечением экс-игрока команды в структуру клуба. Ягр выступал за «Пингвинз» с 1990 по 2001 год и дважды выиграл с клубом Кубок Стэнли. Также он играл в «Вашингтоне», «Рейнджерс», «Флориде», «Калгари», российском «Авангарде» и других командах.

52-летний чех выступает за «Кладно», владельцем которого является. Ягр является двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом.

Яромир Ягр
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