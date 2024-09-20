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Сегодня, 21:54

52-летний Ягр забросил первую шайбу в новом сезоне чемпионата Чехии

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Кладно» Яромир Ягр отличился заброшенной шайбой в матче второго тура чемпионата Чехии против пражской «Спарты» (4:2).

52-летний чех отметился голом в большинстве. В предыдущем матче чемпионата Ягр сделал результативную передачу.

Ягр завершил карьеру в НХЛ в 2018 году как самый возрастной игрок лиги — на тот момент ему было 45 лет. Однако он продолжает играть в чемпионате Чехии за клуб, которым владеет в своем родном городе Кладно. В мае олимпийский чемпион заявил, что пока не готов уходить из хоккея.

Яромир Ягр

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