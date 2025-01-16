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Сегодня, 13:58

Анохин считает, что белорусская Экстралига по уровню команд не уступает ВХЛ

Камила Абдурахманова
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин считает, что уровень подготовки команд, участвующих в высшем дивизионе чемпионата Белоруссии, не уступает классу команд, выступающих в ВХЛ.

«Славутич» выступает в сильнейшей лиге Белоруссии. Уровень команд там нисколько не уступает чемпионату ВХЛ», — сказал Анохин ТАСС.

В 2010 году в Смоленске основали хоккейный клуб «Славутич». Тогда же открылась детско-юношеская хоккейная школа. Клуб начал выступать в Российской хоккейной лиге, но из-за уменьшения финансирования в 2017 году он не смог продолжить играть на профессиональном уровне.

В 2024 году клуб восстановили. Сейчас это единственный российский хоккейный клуб, который играет в высшем дивизионе чемпионата Белоруссии.

Источник: ТАСС
Хоккей
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