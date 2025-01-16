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Сегодня, 19:05

Анохин заявил, что студенческая хоккейная команда из Смоленска может войти в Высшую лигу Белоруссии

Камила Абдурахманова
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что студенческая хоккейная команда Смоленского государственного университета спорта в перспективе может выступать в Высшей лиге Белоруссии.

«У нас есть студенческая команда Университета спорта, выступающая в соответствующей лиге. Есть мысли о том, что она в перспективе может стать участником Высшей лиги Белоруссии», — сказал глава региона ТАСС.

В 2010 году в Смоленске основали хоккейный клуб «Славутич». Тогда же открылась детско-юношеская хоккейная школа. Клуб начал выступать в Российской хоккейной лиге, но из-за уменьшения финансирования в 2017 году он не смог продолжить играть на профессиональном уровне.

В 2024 году клуб восстановили. Сейчас это единственный российский хоккейный клуб, который играет в высшем дивизионе чемпионата Белоруссии.

Источник: ТАСС
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