Атаманенко: «Во многом подход «Авангарда» был похож на подход «Шахтера»

Бывший генменеджер новой арены «Авангарда» Александр Атаманенко ответил на вопрос о переходе в хоккейный клуб.

«На меня вышел эйчар-директор «Авангарда», предложила поговорить на тему смены футбольной индустрии на хоккейную, получения нового опыта. Я на тот момент не искал работу, у меня был действующий контракт со «Спартаком». Встретился с Сергеем Белых, а также с Александром Крыловым, мне очень понравилось их видение развития клуба, амбиции клуба, желание сделать топовую арену, чтобы она работала как качественный бизнес объект и была центром притяжения для горожан и драйвером изменения Омска к лучшему. Во многом подход «Авангарда» был похож на подход «Шахтера». После этого съездили в Омск с семьей, нам все понравилось, в Омске сразу почувствовали себя как в родном Донецке и мы приняли положительное решение», — приводит Sport24 слова Атаманенко.

Атаманенко занимал должность коммерческого директора «Спартака» с 2014 по 2019 год и с 2020 по 2021-й. До этого он 6 лет работал на посту генерального директора домашнего стадиона «Шахтера».