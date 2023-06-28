Британский хоккеист умер в возрасте 20 лет

Нападающий молодежной сборной Великобритании Алекс Грэм умер на 21-м году жизни, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Хоккеист скончался в минувшие выходные. Причина смерти не сообщается.

В прошедшем сезоне Грэм провел 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков за «Шеффилд Стилерс» в чемпионате Великобритании. Также на его счету 36 игр и 80 очков (40+40) за «Шеффилд Стилдогс», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Грэм дебютировал за сборную Великобритании на чемпионате мира-2019 среди юношей до 18 лет в группе B дивизиона I, набрав семь очков (2+5) в пяти матчах.

Он был в составе Великобритании, завоевавшей серебряную медаль на чемпионате мира-2020 года среди юношей до 20 лет в группе А дивизиона II. В 2022 году форвард с национальной командой завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U20 в группе А дивизиона II.