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Сегодня, 21:36

Быков отреагировал на решение шведов не бойкотировать матчи против России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал заявление председателя Шведской хоккейной ассоциации Андерса Ларссона о том, что Швеция не будет бойкотировать матчи с участием сборной России в случае ее возвращения на международные соревнования.

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против Швеции на&nbsp;ЧМ-2016. Украина требует не пускать наших хоккеистов на Олимпиаду. А вот шведы неожиданно готовы сыграть с Россией в Милане

«Будем надеяться, что все равно разум возобладает, и люди спорта, люди культуры будут все-таки общаться, от этого только мировое сообщество выигрывает», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что совет организации, на котором обсудят вопрос об участии сборной России на Олимпиаде 2026 года и чемпионате мира по хоккею в Швейцарии, пройдет 2-4 февраля.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионат мира пройдет в мае того же года.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Хоккей
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Вячеслав Быков
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