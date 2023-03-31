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Хоккей

Сегодня, 13:12

Быков считает, что попытки принизить российских спортсменов будут продолжаться

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков считает, что попытки принизить российских спортсменов будут продолжаться.

«В любом случае нас будут всячески стараться поставить на колени и принизить, поэтому мы должны искать свои какие-то внутренние решения, чтобы наши атлеты могли совершенствоваться и развиваться. А спортивные чиновники должны отстаивать честь, достоинство спортсменов и их участие в международных соревнованиях», — приводит слова Быкова ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Вячеслав Быков
МОК
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