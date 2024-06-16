Четырехкратная чемпионка мира по танцам хотела бы выступить вместе с Овечкиным и Капризовым

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова рассказала, с кем из российских хоккеистов хотела бы выступить на турнире ProAm, где профессионалы танцуют с любителями.

«Если говорить про хоккеистов, то пусть будут Кирилл Капризов и Павел Карнаухов. Их сила, скорость и азарт тоже могли бы стать основой для динамичного и энергичного номера. Ну и конечно, было бы интересно поработать с легендой хоккея Александром Овечкиным», — сказала Тишова.

Чемпионка мира также отметила, что следит за теннисом и поддерживает Андрея Рублева.