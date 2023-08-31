Сегодня, 19:00
Финалисты Кубка Гагарина 2022 / 2023 ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 19:00 по московскому времени.
Смотреть матч Кубка открытия сезона КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» можно будет на телеканалах КХЛ ТВ и «Матч ТВ», а также сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18:00.
Формальные события игры ЦСКА — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Одной из главных интриг стартового матча регулярного чемпионата КХЛ является возможное участие в игре вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Напомним, Международная федерация хоккея наложила санкции на голкипера и чемпиона КХЛ за наличие у игрока двух контрактных соглашений. По решению ИИХФ, которое подтвердили ФХР и КХЛ, Федотов не сможет принимать участие в матчах КХЛ с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024 года. Руководители ЦСКА президент Игорь Есмантович и главный тренер Сергей Федоров говорили, что Федотов выйдет на лед после старта сезона — в том числе в матче против «Ак Барса».
Победитель матча между чемпионом КХЛ ЦСКА и финалистом Кубка Гагарина «Ак Барсом» получит так называемый кубок открытия.
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|Сал. Юлаев
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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