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Сегодня, 18:20

Дацюк — о включении в Зал хоккейной славы: «Потихоньку начинаю это переваривать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Павел Дацюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-нападающий сборной России Павел Дацюк поделился впечатлениями от включения в Зал хоккейной славы.

«Большое спасибо за поздравления! Слышал от многих знакомых, что мне должны были набрать. И из Зала хоккейной славы мне действительно позвонили. Сообщили хорошую новость! Потихоньку начинаю это переваривать. Была конференция, на ней присутствовало большое число людей. Все меня поздравили. Церемония? Мне сказали, что объяснят все позже», — рассказал Дацюк на пресс-конференции.

По словам хоккеиста, он никогда не думал о попадании в Зал хоккейной славы.

«Когда закончил карьеру, мне сказали, что есть возможность включения. К этому никак не подготовишься, думал об этом мало. Получится — будет здорово. Тем более давно этого не случалось (включения российского игрока. — Прим. «СЭ»), тоже на это смотрел. Но когда позвонили, я понял по голосу, что все хорошо», — объяснил Дацюк.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2022-м. Кроме того, он становился чемпионом мира.

Павел Дацюк
Хоккей
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