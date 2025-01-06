Дегтярев прокомментировал слова Тардифа о возвращении России к международным турнирам

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил слова главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о важности возвращения россиян к международным соревнованиям.

ИИХФ планирует принять решение о возможном допуске сборных России и Белоруссии в феврале 2025 года на очередном совете организации.

«Мы благодарны Люку Тардифу за откровенную позицию. Россия всегда была одним из мировых лидеров в хоккее. Отсутствие нашей команды в международных турнирах делает эти соревнования ощутимо беднее: менее зрелищными, менее конкурентными. В вопросе нормализации мирового спорта, возвращения к честной конкуренции мы все союзники, а не оппоненты», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Министр спорта России также подчеркнул, что в 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией и ожидает смягчения санкций вплоть до полного восстановления в правах со стороны МОК.