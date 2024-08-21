Шайба Слепышева помогла московскому «Динамо» обыграть петербургское «Динамо»

Сегодня, 17:20
Московское «Динамо» одержало победу над «Динамо» Санкт-Петербург в товарищеском матче — 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Иван Рябкин, Эрик О'Делл, Артем Михеев и Антон Слепышев, для которого этот гол стал дебютным в составе бело-голубых. Соперники ответили точными бросками Никиты Пухова и Ивана Зинченко.
В следующем матче московское «Динамо» сыграет против подмосковного «Витязя» 24 августа.
Товарищеский матч
«Динамо М» (Москва) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Пухов — 1 (Артемьев, Казаковцев), 9:03 — 0:1. Рябкин — 1 (Джиошвили, Адамчук), 16:24 — 1:1. О`Делл — 1 (Адамчук), 31:30 — 2:1. Зинченко — 1 (мен.), 37:40 — 2:2. Михеев — 1 (Рябкин, Кудашов), 53:40 — 3:2. Слепышев — 1 (Комтуа), 58:59 — 4:2.
Вратари: Миска — Ярославлев (59:15).
Штраф: 10 — 8.
21 августа. Москва. «ВТБ Арена».