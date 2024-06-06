Губерниев поддержал борьбу Ротенберга с блатом в хоккее: «Он трудолюбивый и преданный человек»

Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поддержал первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга в борьбе против неправильной коммерциализации в спорте.

«Роман Ротенберг, как и мы все, вызывает вопросы у многих, но он точно трудолюбивый, преданный хоккею человек. Я видел лично, как он с горящими глазами играл с детьми в хоккей, делая для них праздник», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). В частности, национальная команда пропустила чемпионат мира-2024 в Чехии.

Константин Передерий