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Сегодня, 18:23

Губерниев поддержал борьбу Ротенберга с блатом в хоккее: «Он трудолюбивый и преданный человек»

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Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поддержал первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга в борьбе против неправильной коммерциализации в спорте.

«Роман Ротенберг, как и мы все, вызывает вопросы у многих, но он точно трудолюбивый, преданный хоккею человек. Я видел лично, как он с горящими глазами играл с детьми в хоккей, делая для них праздник», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). В частности, национальная команда пропустила чемпионат мира-2024 в Чехии.

Константин Передерий

Хоккей
Сборная России по хоккею
Дмитрий Губерниев
Роман Ротенберг
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