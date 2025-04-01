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1 апреля, 09:30

Дочь Сергея Гимаева Анастасия рассказала о том, как узнала о смерти отца

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Анастасия Гимаева, дочь хоккеиста, тренера и известного телекомментатора Сергея Гимаева, работающая тренером по катанию в Вашингтоне, в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнила день, когда ушел из жизни ее отец.

— Как вы узнали, что папы не стало?

— Брат позвонил. Говорит: «Ты что делаешь?» — «Ты меня разбудил». — «Ты сидишь?» — «Лежу». И тут он говорит, что папы не стало. «Подожди, — говорю, — дай подышу чуть-чуть. Все, поняла, вылетаю...» И сразу вышла к мужу Антону и сказала.

Мне было тяжело еще и потому, что Джорджу не было еще и двух лет, грудной ребенок, и я его никогда в жизни не оставляла. Муж спрашивает: «Мне с тобой лететь?» — «Нет, потому что тогда буду очень сильно переживать за Джорджа». Софии было девять, уже, можно сказать, взрослая, а вот сын... Попросила мужа остаться с ним, а няню — помочь ему. И вылетела первым рейсом в Шереметьево. Когда села, брат говорит: «Мама — на тебе, а я буду заниматься всеми папиными вопросами...»

— Вижу, как вы относитесь к отцу, и не представляю себе, что вы пережили.

— Очень тяжело. Отошла лет через пять, не раньше. А сначала был шок, включилась защитная реакция организма. Хотя помню все очень четко. Жалко только, что прощание было не на льду в ЦСКА — руководство так посчитало. Но столько людей на прощание пришло! Со всего мира приехали. Сережка Самсонов прилетел, из российских регионов простые болельщики...
Через шесть недель после его смерти прилетела в Исландию, где совершенно уникальные пейзажи. И потянулась к телефону, чтобы позвонить ему, рассказать, прислать фотографии. Тут-то и осознала, что его нет и я больше никогда не смогу ему позвонить и чем-то поделиться.

У нас с братом по двое детей, то есть у папы четверо внуков и внучек. Все чем-то похожи на него. Его жизнь продолжается. Его нет, но он всегда с нами. Да если бы сейчас Джордж к вам подошел, вы бы в первую секунду оторопели — настолько он на него похож. Хоть и не может его помнить...

Анастасия и&nbsp;Сергей Гимаевы.«Считаю Настю Овечкину главным драйвером достижений мужа». Дочь Гимаева — о семье Ови, отце и авиакатастрофе в Вашингтоне
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