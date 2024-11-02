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Хоккей

Сегодня, 14:45

Два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выступления в Европе

Алина Савинова
Хоккеист киевского «Сокола» Роман Благой
Хоккеист киевского «Сокола» Роман Благой.
Фото ХСЛ
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Хоккеисты киевского «Сокола» Роман Благой и Владимир Алексюк не вернулись на Украину после матчей на групповой стадии Континентального кубка в Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное. Спорт».

В октябре киевская команда в Реноне сыграла против итальянского «Риттен Спорта» (4:5), словенского «Есенице» (2:5) и хорватского «Сисака» (2:4). В пятницу, 1 ноября, «Сокол» уступил «Шторму» из Одессы (3:4 Б) в чемпионате Украины, после чего главный тренер киевлян Олег Шафаренко заявил о кадровых проблемах.

«Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое наших игроков остались в Европе — не вернулись», — отметил Шафаренко.

Тренер не называл имен хоккеистов, однако, по информации СМИ, речь идет о форварде Романе Благом, который являлся капитаном «Сокола», и защитнике Владимире Алексюке.

Источник: РИА Новости
Хоккей

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